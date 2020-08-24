نوع مهمل من الفواكه يحارب الكوليسترول.. تعرفى عليه





علاج السكرى

تستخدم أوراق صبار

تستخدم أوراق صبار التين الشوكي لضبط مستويات الجلوكوز في الجسم مما يجعل التحكم فى مرض السكري



خفض مستويات الكوليسترول







فوائد التين الشوكي للجنس عديدة فهو يساعد في خفض مستويات الكوليسترول فى الدم والتى تساعد على أداء جنسي أفضل كما يساعد التين الشوكى في علاج البروستاتا المتضخمة وهذا بدوره يعزز الصحة الجنسية عند الرجال.





- رفع جهاز المناعة



يقال أن الوجبة الواحدة من يقال أن الوجبة الواحدة من التين الشوكي تحتوي على أكثر من ثلث احتياجاتك اليومية من فيتامين سي و يلعب فيتامين سي دورًا مهمًا في جهاز المناعة



-مشاكل للمعدة



يحتوى التين الشوكى على قدر كبير من الألياف الغذائية فهو يحفز حركة الأمعاء ويقلل من أعراض كل من الإسهال والإمساك.





-صحة الشعر



يحتوى التين الشوكى على العديد من مضادات الاكسدة التى تحافظ على صحة الشعر وتمنع تساقطه

