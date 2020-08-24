نوع مهمل من الفواكه يحارب الكوليسترول.. تعرفى عليه

فوائد التين الشوكى عديدة لصحتك فهو غني بالألياف ومضادات الأكسدة والكاروتينات. وتعد من أبرز فوائد التين الشوكى الأخرى فائدته للجنس وعلاج مشاكل المعدة
علاج السكرى
تستخدم أوراق صبار التين الشوكي لضبط مستويات الجلوكوز في الجسم مما يجعل التحكم فى مرض السكري
تستخدم أوراق صبار التين الشوكي لضبط مستويات الجلوكوز في الجسم مما يجعل التحكم فى مرض السكري
خفض مستويات الكوليسترول
فوائد التين الشوكي للجنس عديدة فهو يساعد في خفض مستويات الكوليسترول فى الدم والتى تساعد على أداء جنسي أفضل كما يساعد التين الشوكى في علاج البروستاتا المتضخمة وهذا بدوره يعزز الصحة الجنسية عند الرجال.
- رفع جهاز المناعة
يقال أن الوجبة الواحدة من التين الشوكي تحتوي على أكثر من ثلث احتياجاتك اليومية من فيتامين سي و يلعب فيتامين سي دورًا مهمًا في جهاز المناعة
يقال أن الوجبة الواحدة من التين الشوكي تحتوي على أكثر من ثلث احتياجاتك اليومية من فيتامين سي و يلعب فيتامين سي دورًا مهمًا في جهاز المناعة
-مشاكل للمعدة
يحتوى التين الشوكى على قدر كبير من الألياف الغذائية فهو يحفز حركة الأمعاء ويقلل من أعراض كل من الإسهال والإمساك.
-صحة الشعر
يحتوى التين الشوكى على العديد من مضادات الاكسدة التى تحافظ على صحة الشعر وتمنع تساقطه
-فقدان الوزن
تساعد العديد من المكونات الموجودة داخل التين الشوكي في إنقاص الوزن تساعد الألياف على جعل الجسم يشعر بالشبع وتمنع إفراز هرمون الجريلين ، وهو هرمون الجوع ، لذلك ينخفض الإفراط في تناول الطعام وينقص وزنك
تساعد العديد من المكونات الموجودة داخل التين الشوكي في إنقاص الوزن تساعد الألياف على جعل الجسم يشعر بالشبع وتمنع إفراز هرمون الجريلين ، وهو هرمون الجوع ، لذلك ينخفض الإفراط في تناول الطعام وينقص وزنك