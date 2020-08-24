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اقتصاد

مجموعة البنك الأفريقي للتنمية تعقد اجتماعًا الثلاثاء المقبل عبر تقنية التواصل عن بعد

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 02:31 ص
صدى البلد
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وكالات
تعقد مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، الثلاثاء القادم اجتماعاتها السنوية عبر تقنية التواصل عن بعد، وتستمر ثلاثة أيام.

تركز الاجتماعات على انتخاب رئيس المجموعة نظرًا للقيود التي فرضها تفشي كوفيد -19 على التواصل الجسدي.

وتأتي هذه الاجتماعات في وقت تشير فيه تقديرات المجموعة إلى أن كوفيد - 19 سيدفع القارة الأفريقية إلى خسارة زهاء 173 مليار دولار من ناتجها الداخلي الخام خلال 2020 و 236 مليار دولار العام المقبل .


ويعقد البنك ، خلال سنة 2020 ، الاجتماعات 55 لمجلس محافظي البنك الأفريقي للتنمية والاجتماع السنوي 46 للصندوق الأفريقي للتنمية "فاد ".
ويمثل محافظو البنك الأفريقي للتنمية 54 بلدًا أفريقيا و 27 بلدًا غير إقليمي وتجمع هذه الاجتماعات، التي كانت من المنتظر عقدها بالعاصمة الايفوارية أبيدجان خلال شهر مايو 2020 ، مئات المندوبين من بينهم وزراء المالية والتخطيط.

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