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رياضة

أمير مرتضى: لا أحب الهجوم على مروان محسن.. ومصطفى محمد لا يتأثر بكلام أحد ..فيديو

الأحد 23/أغسطس/2020 - 11:57 م
مروان محسن
مروان محسن
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عمرو ابوبكر
كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن رأيه في حملة الانتقادات التي تعرض لها مصطفى محمد قبل لقاء القمة.

وقال أمير مرتضى منصور، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق ببرنامج "جمهور الثالثة" المذاع على فضائية "أون تايم سبورت"، إن مصطفى محمد لا يتعرض لحملة انتقادات لأن الزمالك يتقبلها، ولكنه يتعرض لحملة هجوم حادة لإخماد عزيمة اللاعبين.

وتابع أمير مرتضى منصور، "ليس طبيعيا أن يخرج لاعب سابق يذكر أنه عنده تاريخ، وفي كل البرامج ينتقد اللاعب ويهاجمه هجوما شديدا لكي يضغطه نفسيا ويدمر مستقبله". 

وأشار أمير مرتضى منصور، إلى أنه لا يحب حملة الانتقادات الموجهة ضد مروان محسن. 

وأكد أمير مرتضى منصور، أن الانتقاد شيء والهجوم شيء آخر، وهذا الأمر لا يوجد به خلط، ولابد أن نعلم أن مصطفى محمد لاعب ذو شخصية قوية ومميز. 

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