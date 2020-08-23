إصابة وزيرة إسرائيلية بفيروس كورونا.. ومخاوف من تفشي العدوى بين أعضاء الكنيست

أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، بإصابة وزيرة الهجرة الإسرائيلية "بنينا تامانو - شطا"، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وقال المتحدث باسم الكنيست، إن وزيرة استيعاب المهجرين السياسية التي تنتمي إلى تحالف "أزرق-أبيض" أصيبت بفيروس كورونا، موضحا أنهم سيواصلون إجراء الفحوصات والتحقيقات الوبائية بالتنسيق مع ممثلي وزارة الصحة.





وتعد بنينا تامانو-شطا - 39 عاما- أول وزيرة من أصول إثيوبية في إسرائيل.





وبحسب التقارير، حضرت الوزيرة حدثا يوم الجمعة التقت خلاله بأعضاء من حزب "أزرق أبيض" ما يزيد من احتمالية دخول مزيد من مسؤولي الحزب إلى الحجر الصحي.





وأوضحت قناة "12" العبرية أن عضوة الكنيست عن تحالف أحزاب اليمين المتطرف ايليت شكد دخلت الحجر الصحي بعد لقاء الوزيرة الإسرائيلية التي جرى تشخيص إصابتها بكورونا.





وأثارت الأنباء مخاوف من تفشي فيروس كورونا بين أعضاء الكنيست، بعد لقاء عديد من النواب بالوزيرة المصابة.





وأصيب أكثر من 22 ألف إسرائيلي بالفيروس حاليا ، من بينهم 398 في حالة خطيرة و 115 على أجهزة التنفس الصناعي.