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أخبار البلد

للمصريين بالخارج.. إزاي تسجل بياناتك للمشاركة في ملتقى أولادنا؟

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 08:53 ص
جانب من لقاء وزيرة
جانب من لقاء وزيرة الهجرة
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سعيد العربى
يتضمن ملتقى أولادنا، الذي تنظمه مؤسسة لفنون ذوي القدرات الخاصة  مجموعة من المشاركات الإبداعية لذوي القدرات الخاصة من مختلف دول العالم، وذلك في مجالات عروض الأفلام الروائية والأفلام التسجيلية. 

كما يقدم الملتقى عروض الفرق الفنية والغنائية والموسيقية، فضلًا عن تنفيذ مجموعة من ورش العمل التدريبية لتأهيل ذوي القدرات الخاصة في استخدام التكنولوجيا، والتصوير والعروض الاستعراضية، وملتقى أولادنا تنظمه مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، بدعم من وزارات الهجرة والشباب والرياضة والثقافة والسياحة والتضامن الاجتماعي، وغيرها من الجهات.

ويتم التسجيل في الملتقى بتقديم طلبات المشاركة في معرض الفنون التشكيلة عبر البريد الإلكتروني التالي:
وكذلك البريد: 

وكانت دعت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في إطار حرصها على تنمية قدرات أبناء المصريين بالخارج، أبناء المصريين بالخارج من ذوي القدرات الخاصة، إلى المشاركة في فعاليات ملتقى "أولادنا"، الذي ينطلق برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في دورته الرابعة، أكتوبر المقبل تحت عنوان "وحشتونا".

ويعتبر  ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة يعد رائدا في مجال الاهتمام بالموهوبين من هذه الفئة، وأن الدعوة مفتوحة للمشاركة من أولادنا بالخارج من ذوي القدرات الخاصة المتميزين، ليشاركوا نظراءهم من مختلف دول العالم، والمشاركة في المجالات المختلفة.

كما يعد الملتقى يعد مصدرا لنشر رسائل الإيجابية والتفاؤل في المجتمع، فضلا عن الترويج السياحي والثقافي لمصر، بين الجاليات بالخارج، فضلا عن استقبال ذوي القدرات الخاصة من الدول المختلفة.






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