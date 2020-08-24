السادسة البايرن.. الألمان عقدة الفرنسيين في دوري الأبطال

حقق فريق بايرن ميونخ الألماني المطلوب، واستطاع رغم الصعاب والجائحة التي هددت العالم وأوقفت كافة الأنشطة الرياضية في العالم، أن يعود سريعا إلى العالمية ويتغلب على الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان بهدف نظيف في نهائي دوري أبطال أوروبا، ليحصد لقبه السادس في المسابقة الأكثر شهرة في العالم إذ يقدر عدد المشاهدين للمباراة النهائية بنحو 100 مليون حول العالم من كافة الدول.









استطاع بايرن ميونخ أن يثبت جدارته وأحقيته في العودة إلى الملاعب الأوروبية، يغزو الجميع ويهاجم بضراوة ويثبت أقدامه في دوري أبطال أوروبا بالنجمة السادسة.









أحرز كينغسلي كومان نجم البايرن هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59 بضربة رأس، من عرضية رائعة لم ينجح نافاس حارس مرمى المتألق لفريق سان جيرمان في التصدي لها، ليصبح إحراز بطولة دوري الابطال السادسة فعلا وليس قولا.









خلال السطور التالية نستعرض البطولات الخمس الأوروبية التي فاز بها البافاري.









المرة الأولى في النسخة القديمة

استطاع الفريق البافاري تحقيق دوري ابطال أوروبا لأول مرة عام 1973 عندما كانت البطولة بنسختها القديمة قبل التعديلات التي أجريت عليها تحت اسم "كأس أوروبا" أمام الفريق الأسباني اتليتكو مدريد.









هزيمة ليدز يونايتد

غابت نسخة 1974 عن النادي البافاري إلا انه تمكن من إعادتها إلى دولاب البطولات مرة أخرى عام 1975 عندما هزم ليدز يونايتد بنسخته القديمة في المباراة التي أقيمت في عاصمة النور باريس وانتهت بنتيجة هدفين دون رد.









وداع البطولة لسنوات

مثل عام 1976 النجمة الثالثة التي أحرزها بايرن ميونخ في مواجهة سانت إتيان الفرنسي عندما حقق نتيجة هدف بلا رد ليتوج بالمرة الثالثة.









عودة بعد 24 عاما

غاب فريق بايرن ميونخ الألماني عن التتويج ببطولة دوري الأبطال بمسماها الجديد لفترة تصل إلى نحو 24 عاما، واستطاع العودة مرة أخرى إلى أضواء الملاعب الأوروبية في عام 2001 عندما واجه فالنسيا الفرنسي واستطاع إحراز اللقب عبر ضربات الترجيح.









العودة بعد 12 عاما

غاب الفريق الألماني عن التتويج بالنجمة الخامسة لمدة تصل إلى 12 عاما لم يستطع فيها الفريق البافاري حصد لقب دوري الابطال إلا أنه عاد في عام 2013 ليحقق المفاجأة بحصده اللقب أمام فريق دورتموند الألماني.









النجمة السادسة