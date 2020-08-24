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حسام حسني: سنصل إلى صفر وفيات وإصابات بـ كورونا في هذا التوقيت

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 12:07 ص
كورونا
كورونا
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حمزة شعيب
قال حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا، إن الأمل الذي نعول عليه حاليًا بشأن فيروس كورونا، ونسعى إلى تحقيقه هو الوصول لصفر وفيات، موضحا "من المتوقع أن نصل قريبا لصفر إصابات وصفر وفيات بشرط التزام المواطنين".

وأضاف "حسني"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة "صدى البلد"، أن عقار "ريمديسفير" موجود في البروتوكول المصري، ومحدد متى يتم استخدامه وموانعه، وأثبت نجاحه بنسب تجاوزت 80% في الحالات الشديدة الموجودة على أجهزة التنفس الصناعي، وقلل من مدة البقاء على أجهزة التنفس 4 أيام.

وأكد أن "ريمديسفير"، قلل أعداد الوفيات جراء فيروس كورونا، مؤكدا أن الدواء لا يتم تناوله إلا في المستشفى، بإشراف طبي كامل، وغير موجود في الصيدليات.

وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا، أن مصر الدولة الوحيدة عالميًا التي أجرت انتخابات وامتحانات في ظل أزمة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن نسب الإشغال في المستشفيات تبلغ 10% وهناك جاهزية لاستقبال أي حالات مصابة.

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