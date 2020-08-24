بسبب التنمر على مريض نفسي.. جلسة صلح تتحول إلى عركة في الحوامدية

تحولت جلسة صلح بين طرفين في الحوامدية لمشاجرة اطلق خلالها شاب اعيرة نارية ادت لاصابة شخص، تمكنت الاجهزة الامنية بالجيزة من القبض علي ٤ متهمين من الطرفين وبحوزتهم سلاح الجريمة ونقل المصاب للمستشفي.





تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة اخطارا بوقوع مشاجرة واصابة شاب بمدينة الحوامدية، انتقلت علي الفور قوة امنية برئاسة المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث الحوامدية وتمكنت من ضبط ٤ متهمين من الطرفين وبحوزة احدهم فرد خرطوش ونقلت سيارة الاسعاف المصاب الي المستشفى بعد اصابته برش خرطوش في العين.





اشارت التحريات برئاسة اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث الي ان خلاف نشب بين عائلتين في شارع الصحافة بالحوامدية بسبب سخرية احدهما من اصابة شاب من الطرف الاخر بمرض نفسي وتدخل بعض الاهالي للفض والصلح بين الطرفين واثناء عقد جلسة الصلح تطور الامر مرة اخرى ونشبت مشاجرة قام احد الطرفين باخراج سلاح ناري خرطوش واطلاق اعيرة نارية منه اصابت شاب في العين من الطرف الاخر.





تم احالة المتهمين المضبوطين الي النيابة العامة لتولي التحقيق.