AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بسبب التنمر على مريض نفسي.. جلسة صلح تتحول إلى عركة في الحوامدية

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
Advertisements
ندى حمودة- أحمد مهدي
تحولت جلسة صلح بين طرفين في الحوامدية لمشاجرة اطلق خلالها شاب اعيرة نارية ادت لاصابة شخص، تمكنت الاجهزة الامنية بالجيزة من القبض علي ٤ متهمين من الطرفين وبحوزتهم سلاح الجريمة ونقل المصاب للمستشفي. 

تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة اخطارا بوقوع مشاجرة واصابة شاب بمدينة الحوامدية، انتقلت علي الفور قوة امنية برئاسة المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث الحوامدية وتمكنت من ضبط ٤ متهمين من الطرفين وبحوزة احدهم فرد خرطوش ونقلت سيارة الاسعاف المصاب الي المستشفى بعد اصابته برش خرطوش في العين. 

اشارت التحريات برئاسة اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث الي ان خلاف نشب بين عائلتين في شارع الصحافة بالحوامدية بسبب سخرية احدهما من اصابة شاب من الطرف الاخر بمرض نفسي وتدخل بعض الاهالي للفض والصلح بين الطرفين واثناء عقد جلسة الصلح تطور الامر مرة اخرى ونشبت مشاجرة قام احد الطرفين باخراج سلاح ناري خرطوش واطلاق اعيرة نارية منه اصابت شاب في العين من الطرف الاخر. 

تم احالة المتهمين المضبوطين الي النيابة العامة لتولي التحقيق. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

ترشيحاتنا

ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط اليوم

تراجع جديد.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 24-8-2020

بشرى بخصوص اللقاح المصري لعلاج كورونا

المغنية الشعبية هدى تعلن وفاة زوجها السابق

هشام حنفي يكشف مفاجآت: هناك تحقيق من مجلس الأهلي مع فايلر.. فيديو

رئيس الوزراء الياباني في المستشفى.. ومخاوف بشأن قدرته على الاستمرار في منصبه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان على الموضة.. زوجة مصطفى فهمي تخطف الأنظار فى الساحل

بإطلالة كاجوال.. ساندي علي تتألق في أحدث ظهور لها

هاني الناظر لـ صدى البلد: لا وجود لـ موجة ثانية من كورونا.. والأولى لم تنتهِ بعد