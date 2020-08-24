سجل من ذهب للمدربين الألمان في دوري أبطال أوروبا

نجح هانز فليك المُدير الفني الألماني لفريق بايرن ميونخ الألماني في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد أن نجح في التغلب على مواطنه توماس توخيل المُدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي.





وأصبح فليك بتتويجه اليوم بالكأس ذات الأذنين مع العملاق البافاري سابع مُدرب ألماني يُحقق اللقب سواء بمُسمى البطولة القديم أوالحالي، ليحتفظ للمدرسة الألمانية باللقب للعام الثاني على التوالي حيث كان يورجن كلوب قد حقق لقب الموسم الماضي مع فريق ليفربول.





أول المُدربين الألمان الذين حققوا البطولة الأوروبية كان أودو لاتيك الذي تمكن من تحقيق اللقب للبايرن في 1974 على حساب أتلتيكو مدريد الإسباني.





ومن بعده جاء ديتمار كرامر الذي فاوز باللقب لعامين مُتتالين مع البايرن المرة الأولى في عام 1975 على حساب ليدز يونايتد الإنجليزي، والمرة الثانية على حساب سانت إتيان الفرنسي في 1976

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ثالث المُدربين الألمان تحقيقًا للقب هو الأسطورة أوتمار هيتزفيلد الذي حقق دوري الأبطال لدورتموند الألماني في 1997 على حساب يوفنتوس الإيطالي، قبل أن يُكرر الإنجار مع البايرن في 2001 على حساب فالنسيا الإسباني.





رابع اسم في القائمة هو المُدرب القدير يوب هاينكس الذي حقق اللقب مع ريال مدريد الإسباني في 1998 على حساب يوفنتوس الإيطالي، قبل أن يفوز بلقب 2013 مع البايرن على حساب دورتموند.





أحدث المُنضمين للقائمة قبل مُباراة اليوم كان الألماني المُخضرم يورجن كلوب الذي قاد ليفربول الإنجليزي للفوز بلقب العام الماضي على حساب توتنهام هوتسبير الإنجليزي.