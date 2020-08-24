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توك شو

الراقصة المعلقة.. تروي تفاصيل تعليقها من شعرها في فرح شعبي

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 12:06 ص
صدى البلد
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عادل نصار
روت ميادة زكي عضو في سيك جامبو والمعروف بالراقصة المعلقة من شعرها، تفاصيل تقديم فقرتها المثيرة للجدل في احدى الأفراح الشعبية.

وقالت ميادة زكي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "التاسعة"، المذاع عبر شاشة "الأولى"، مساء اليوم الأحد، إنه :"الفقرة السيرك دي بتاعت جدي، وهو مؤسس هذه الفرقة، ونقدم فكرتنا على أنها ألعاب اكروبات".

وأضافت ميادة زكي، أنه سني 19 عاما ولست طفلة كما يشاع وهذا الأمر غير صحيح، لافتة إلى أن أقدم فقرتي الصعبة بعد اتخاذ كل وسائل الأمان الممكنة حتى لا تتعرض للسقوط.
 
وتابعت ميادة زكي، أنه :"الاكروبات فن وتعلمته من أهلي، وفرحت كثير بعد انتشار فيديو لي في أحد الأفراح وخاصة أن هذا الأمر تسبب في شهرتي بشكل واسع النطاق".


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