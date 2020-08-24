بـ جامب سوت مشجر.. شاهد سارة خليفة بـ إطلالة جذابة

نشرت الإعلامية سارة خليفة صورة جديدة عبر حسابها على موقع "إنستجرام".



وظهرت سارة خليفة بإطلالة ساحرة، ترتدى جامب سوت مشجر، واعتمدت على ترك شعرها الذهبي الفاتح منسدلًا على كتفيها، ووضعت مكياج ناعما متناسقا مع إطلالتها.





يذكر أن سارة خليفة تعمل فى مجال الإعلام من عام "2012" وقدمت برنامج "شباب ستار"، الذي تناول تقديم المواهب والمواضيع الشبابية، وانضمت لفضائية المحور، وقدمت برنامج مهمة صعبة.