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منوعات

بـ جامب سوت مشجر.. شاهد سارة خليفة بـ إطلالة جذابة

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 12:46 ص
سارة خليفة
سارة خليفة
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محمد بدران

نشرت الإعلامية سارة خليفة صورة جديدة عبر حسابها على موقع "إنستجرام".


وظهرت سارة خليفة بإطلالة ساحرة، ترتدى جامب سوت مشجر، واعتمدت على ترك شعرها الذهبي الفاتح منسدلًا على كتفيها، ووضعت مكياج ناعما متناسقا مع إطلالتها.


يذكر أن سارة خليفة تعمل فى مجال الإعلام من عام "2012" وقدمت برنامج "شباب ستار"، الذي تناول تقديم المواهب والمواضيع الشبابية، وانضمت لفضائية المحور، وقدمت برنامج مهمة صعبة.


وتقدم سارة خليفة حاليا برنامج "تريند" على شاشة قناة "ten"، ويتناول العديد من الملفات الفنية والثقافية وكل ما يتعلق بالموضة والأزياء، كما يلقي الضوء على أبرز الترندات الأسبوعية، ويضم فقرة طبية ثابتة.

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A post shared by سارة خليفة - Sarah Khalifa (@sara_khaliifa) on

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