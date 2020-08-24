مساعد رئاسي بـ كوريا الشمالية: بلادنا على وشك الانهيار بعد دخول الزعيم كيم جونج أون في غيبوبة

قال مساعد رئاسي سابق إن كوريا الشمالية على وشك الانهيار بعد دخول الزعيم كيم جونج أون في غيبوبة.

ووفقًا لصحيفة ديلي ستار، أصبحت صحة زعيم كوريا الشمالية موضع تساؤل بعد اختفاء كيم لأشهر، مما أثار تكهنات بأنه توفي وكان يعاني من فيروس كورونا أو كان في حالة غيبوبة.

وبدا أنه عاد إلى الظهور قبل بضعة أشهر ، وظهر في عدد من المظاهر العامة المتفرقة منذ ذلك الحين.

ومع ذلك ، هناك شكوك حول صحة كيم بعد ظهور تقارير تفيد بأنه أعطى بعضًا من سلطته لأخته كيم يو جونج.

وتقول دائرة المخابرات الوطنية إن القرار اتخذ "لتخفيف الضغط عن عهد كيم وتجنب اللوم في حالة فشل السياسة".