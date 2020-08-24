أول تعليق من ناصر الخليفي بعد خسارة باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا

علق القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على خسارة فريقه بطولة دوري أبطال أوروبا.





وقال "الخليفي"، في تصريحات تليفزيونية، "وصلنا إلى النهائي وخسرنا 1 / 0، وكان بإمكاننا تسجيل 3 أهداف، وهذا نهائي، ونحن على دراية به".





وأضاف "ينقصنا للفوز بدوري الأبطال التركيز على التفاصيل الصغيرة، يجب أن نركز جيدًا، ويجب أن لا ننسى أن بايرن تأهل إلى نهائي دوري الأبطال 11 مرة وحققها 6 مرات".





وخسر نادي باريس سان جيرمان بطولة دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ الألماني بهزيمته بهدف نظيف في الدور النهائي.



