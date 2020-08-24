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حوادث

التحريات في قتل مدمن كرداسة بتحريض من والدته: متهم اعترف بالاشتراك في الجريمة مقابل مبلغ مالي

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 02:15 ص
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية حول مقتل مدمن مخدرات بتحريض من والدته ان نجل شقيق القتيل اتفق مع صديقه علي تنفيذ الجريمة مقابل مبلغ مالي. 

واعترف المتهم الثاني أن المتهم الأول عرض عليه معاونته في قتل عمه مدمن المخدرات مقابل مبلغ مالي، وذلك تنفيذا لرغبة جدته التي يأست من تصرفات نجلها المدمن فوافق لمروره بأزمة مالية واتفقا علي استدراج المجني عليه لارض زراعية وما ان وصلوا لمنطقة نائية قام نجل شقيق القتيل بتقييد حركته من الخلف بينما تولى هو تسديد عدة طعنات له. 

تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا بالعثور علي جثة ملثاة وسط منطقة زراعية في مدينة كرداسة، انتقلت علي الفوى قوة امنية لفحص البلاغ وتبين ان الجثة لذكر في العقد الخامس من العمر مصابا بعدة طعنات. 

شكل اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة ونجحت التحريات التي اجراها فريق البحث برئاسة العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع اكتوبر والعقيد محمد عرفان مفتش مباحث قطاع شمال اكتوبر في تحديد هوية المجني عليه ومن خلال فحص علاقاته وخطوط سيره واخر مشاهدات له تم حل اللغز عندما تبين انه شوهد قبل العثور علي جثته برفقة نجل شقيقه وشاب اخر. 

ترأس المقدم معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة قوة امنية نجحت في ضبط نجل شقيق القتيل وصديقه وبمواجهتهما اقرا بارتكاب الجريمة بتحريض من والدة القتيل فتم القاء القبض عليها لتعترف ايضا بتحريضها المتهمين علي قتل ابنها، واعترفت المتهمة ٦٣ عاما في المناقشات بقيادة اللواء عاصم ابو الخير مدير المباحث الجنائية ان نجلها البالغ من العمر ٤٥ عاما مدمن علي المواد المخدرة ويأست من تصرفاته بسبب تعديه عليهم بالضرب وسرقتهم كما انها لا تستطيع الانفاق علي علاجه فقررت التخلص منه واستعانت بابن نجلها الاخر الذي استعان بصديقه لمعاونته في تنفيذ الجريمة واستدرجا المجني عليه لقطعة ارض زراعية وقام حفيدها بتقييد حركته وتولى الآخر تسديد عدة طعنات له وفرا هاربين. 

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 
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