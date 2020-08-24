الأموال وحدها لا تصنع بطلا.. اللعنة تواصل مطاردة الفرق الفرنسية في نهائيات دوري الأبطال





وخسر فريق باريس سان جيرمان نهائي دروي أبطال أوروبا، بعد الهزيمة أمام بايرن ميونخ، الليلة، بهدف دون رد، سجله كومان.





وأنفق رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان 1.3 مليار يورو على الفريق خلال آخر 9 سنوات ، من أجل التتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ الفريق العاصمى، إلا أن نيمار ورفاقه فشلوا في ذلك.





الأموال وحدها لا تصنع بطلا، فرغم أن القيمة التسويقية لفريق بايرن ميونخ أقل بكثير من قيمة باريس سان جيرمان، إلا أن البافاري نجح في حسم اللقاء بسبب خبراته الأوروبية الكبيرة.





وتعد هذه هي المرة السادسة من أصل 7 مرات التي تخسر فيها الفرق الفرنسية نهائي دوري أبطال أوروبا.





ويستعرض صدى البلد تاريخ الفلاق الفرنسية مع النهائيات الأوروبية:





ستاد ريمس 3 - 4 ريال مدريد، موسم 1956.

ستار ريمس 0 - 2 ريال مدريد، موسم 1959.

سانت إيتيان - 0 - بايرن ميونخ، موسم 1976.

مارسيليا - النجم الأحمر، خسر مارسيليا بركلات الترجيح، موسم 1991.

مارسيليا 1 - 0، موسم 1993.

موناكو 0 - 3 بورتو، موسم 2004.





باريس سان جيرمان 0 - 1 بايرن ميونخ، موسم 2020.

واصلت عقدة نهائيات مسابقة دوري أبطال أوروبا مطاردتها للفرق الفرنسية.