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رياضة

جنابري: الفوز باللقب هو أفضل شئ ممكن أن يحدث لنا

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 02:39 ص
صدى البلد
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عمر سلامة

علّق سيرجي جنابري، لاعب بايرن ميونخ، على فوزهم ببطولة دوري أبطال أوروبا مساء اليوم على حساب فريق باريس سان جيرمان.


وفاز بايرن ميونخ بهدف نظيف دون رد على باريس سان جيرمان، في نهائي دوري أبطال أوروبا.


وقال جنابري في تصريحات نشرتها شبكة "بي بي سي" العالمية: "الفوز باللقب اليوم هو أفضل شيء يمكن أن يحدث لنا، لقد عملنا بجد بشكل لا يصدق وفي النهاية أصبحنا أفضل فريق في أوروبا".


وأضاف: "إنه النهائي، دخل باريس المباراة وهو يرغب في الفوز، وكذلك نحن، لم يستسلم أحد بسهولة لكننا نجحنا".


وواصل: "كلما كانت النتيجة 0-0، كلما كانت المباراة متاحة لنا دائمًا، بالطبع كانت لديهم فرص، كان من حسن الحظ أنهم لم يسجلوا وأننا من أحرز الهدف".


وتابع: "كومان؟ لقد ساعدنا كثيرًا، شارك في المباراة وعرفنا أن الأمر سيكون صعبًا على الخصم عندما يكون كومان في موقف لاعب أمام لاعب، أن يسجل هدفًا بعد أن خرج مصابًا في المباريات الماضية كان أمرًا لا يُصدق بالنسبة له".


واستكمل: "قيل دائمًا إن روح هذا الفريق مجنونة، نحن نقاتل دائمًا من أجل بعضنا البعض ولدينا رابطة قوية، نأمل أن نتمكن من البناء على ذلك والفوز بالمزيد".


وحقق بايرن ميونخ رقمًا مميزًا في الموسم الحالي من دوري الأبطال بعد أن فاز في كل مباراة خاضها.


وعن ذلك الأمر، قال جنابري: "يبدو الأمر رائعًا!".

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