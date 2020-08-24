وائل القباني: كارتيرون مدرب كبير.. وينجح فى المباريات الكبيرة.. فيديو

أكد وائل القباني، نجم الزمالك السابق، أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للقلعة البيضاء، مدرب له فكر عال للغاية ويستطيع التعامل مع المباريات الكبيرة.





وقال القباني فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "كارتيرون نجح فى قرار إراحة لاعبيه أمام نادي مصر، وظهرت نتائجها فى مباراة القمة والفوز بنتيجة كبيرة، كما أنه له استراتيجية واضحة فى التعامل مع الناشئين".

وأضاف: "محمد عبدالشافي كان سببًا رئيسيًا فى فوز الزمالك بمباراة القمة، وأشرف بن شرقي لاعب من طراز فريد".





وفاز الزمالك علي الأهلي 3-1 أمس فى الجولة الـ21 ، فى القمة 120، التي جمعت الفريقين علي ملعب استاد القاهرة ، ضمن منافسات الدوري المصري.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب يوم الخميس القادم ، علي ملعب السلام فى الجولة الـ22.