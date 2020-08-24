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أخبار البلد

ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط اليوم

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 09:01 ص
أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
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شيماء مجدي
يقدم موقع "صدى البلد" خدمة أسعار أهم المواد الغذائية والتغيرات التي تطرأ عليها يوميا، ومن بينها أسعار الدواجن التى استقرت فى مستهل تعاملات اليوم، الأثنين 24-8- 2020.


تراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم بين 19 و20 جنيها للكيلو، وتراوح سعر الدواجن الحمراء "الساسو" بين 23 و24جنيها، أما سعر كيلو الدواجن البلدي فوصل إلى 38.50 جنيه، ويتراوح سعر كيلو الأمهات من 16 إلى 16.50 جنيه.

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 5.50 و6  جنيهات، وسجل الكتكوت الأحمر "ساسو" نحو 3.75 جنيهات، والكتكوت البلدي نحو 3.5 جنيه، ويتراوح سعر كتكوت السمان بين 2.25 و6 جنيهات.




وسجل البيض الأبيض والبيض الأحمر سعرا يتراوح بين 24 و25 جنيها للكرتونة، أما كرتونة البيض البلدى فسجلت 29 جنيها، وسجل لحم الأرانب سعرا يتراوح بين 43 و41 جنيها، بينما سجلت أسعار البط المسكوفي 12 جنيها، والمولر "عمر يوم" سعر 13.50 جنيه، والبط البكينى 7 جنيهات، وكيلو لحم البط المولار يصل إلى 27 جنيها، أما لحم البط الفرنساوى فيصل إلى 17.50جنيه ، أما كيلو لحم بط المسكوفى فيسجل 28.50 بينما يسجل لحم المولار 22.50 .


وسجل الكتكوت الرومى عمر يوم 17 جنيها، والكتكوت الرومى الأسمر عمر يوم 16.50 جنيه، والكتكوت الرومى البرونزى عمر يوم 17 جنيها.


يذكر أن الإنتاج المحلي من الثروة الداجنة يصل إلى نحو مليار و100 مليون دجاجة سنويا.
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