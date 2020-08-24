مصرع عامل وإصابة نجله إثر سقوطهما داخل تانك سولار على متن مركب

لقى عامل مصرعه وأصيب نجله عقب سقوطهما فى تانك سولار بإحدى سفن الوقود بميناء غرب بورسعيد.





كانت مستشفى السلام استقبلت منذ قليل، شخصين من أب ونجله عقب سقوطهم داخل تانك على مركب محمل بالسولار بباب ٤١.





أسفر الحادث عن وفاة الأب وإصابة الابن باختناق والحالة العامة سيئة بعد إنقاذه.





ووصل عن طريق سيارات الإسعاف كلا من احمد جمال ابراهيم ١٨ سنة وبالفحص الطبى تبين أنه يعانى من صعوبة بالتنفس وتم تقديم الإسعافات الأولية ودخولة وحدة العناية المركزة ووضع تحت جهاز التنفس الصناعي.



