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حوادث

مصرع عامل وإصابة نجله إثر سقوطهما داخل تانك سولار على متن مركب

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 04:13 ص
جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية
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كتب محمد الغزاوى
لقى عامل مصرعه وأصيب نجله عقب سقوطهما فى تانك سولار بإحدى سفن الوقود بميناء غرب بورسعيد.

كانت مستشفى السلام استقبلت منذ قليل، شخصين من أب ونجله عقب سقوطهم داخل تانك على مركب محمل بالسولار بباب ٤١.

 أسفر الحادث عن وفاة الأب وإصابة الابن باختناق والحالة العامة سيئة بعد إنقاذه.

ووصل عن طريق سيارات الإسعاف كلا من احمد جمال ابراهيم ١٨ سنة وبالفحص الطبى تبين أنه يعانى من صعوبة بالتنفس وتم تقديم الإسعافات الأولية ودخولة وحدة العناية المركزة ووضع تحت جهاز التنفس الصناعي.

كما وصل والده جمال ابراهيم البلاح ٥٨ سنة جثة هامدة وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للوقوف على ملابسات الواقعة ولحين التصريح بالدفن.
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