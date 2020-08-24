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رياضة

هشام حنفي: يوجد لاعبون لا يستحقون الاستمرار في الأهلي ..فيديو

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 01:07 ص
جانب من لقاء بين
جانب من لقاء بين الزمالك والاهلي
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حسن العمدة
أكد هشام حنفي، نجم الأهلي السابق، عدم أحقية لاعبين في التواجد داخل القلعة الحمراء في الفترة الحالية، منوها بضرورة اعتماد الإدارة على أبناء النادي.

وطالب هشام حنفي، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten"، "مسئولي النادي بالنظر فى إعادة هيكلة الفريق"، مشيرا إلى وجود لاعبين لا يشاركون لمدة ثلاث سنوات، ويتقاضون مبالغ كبيرة، ويجب أن يكون دور لجنة التخطيط مؤثرا فى الفترة المقبلة.
 
وأضاف "هناك علامات استفهام حول استمرار لاعبين فى الأهلي رغم عدم مشاركتهم لسنوات، ولا أعرف دور لجنة التخطيط فى القلعة الحمراء".

وكان الزمالك فاز على الأهلي 3 - 1 مساء أمس الأول، السبت، فى الجولة الـ21، القمة 120، التي جمعت الفريقين علي ملعب استاد القاهرة ، ضمن منافسات الدوري.

ويذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الجونة يوم الأربعاء القادم، علي ملعب استاد القاهرة فى الجولة الـ22.

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