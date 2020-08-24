هشام حنفي: يوجد لاعبون لا يستحقون الاستمرار في الأهلي ..فيديو

أكد هشام حنفي، نجم الأهلي السابق، عدم أحقية لاعبين في التواجد داخل القلعة الحمراء في الفترة الحالية، منوها بضرورة اعتماد الإدارة على أبناء النادي.





وطالب هشام حنفي، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten"، "مسئولي النادي بالنظر فى إعادة هيكلة الفريق"، مشيرا إلى وجود لاعبين لا يشاركون لمدة ثلاث سنوات، ويتقاضون مبالغ كبيرة، ويجب أن يكون دور لجنة التخطيط مؤثرا فى الفترة المقبلة.

وأضاف "هناك علامات استفهام حول استمرار لاعبين فى الأهلي رغم عدم مشاركتهم لسنوات، ولا أعرف دور لجنة التخطيط فى القلعة الحمراء".



