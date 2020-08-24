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رياضة

هشام حنفي ينفجر: لا أعرف دور لجنة التخطيط بالأهلي.. فيديو

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 04:39 ص
جانب من لقاء بين
جانب من لقاء بين الزمالك والاهلي
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حسن العمدة
انتقد هشام حنفي، نجم الأهلي السابق، دور لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء خلال الفترة الماضية، موضحًا ضرورة العمل بقوة من أجل اعادة هيبة الفريق مرة أخري.

وقال حنفي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten": "أتمني إعادة اللاعبين المعارين لأنهم مستقبل الفريق أبرزهم عمار حمدي وأحمد ياسر ريان، ويجب أن ينظروا إلى مصطفي محمد ناشيء الزمالك كيف سجل هدف عالمي؟".
 
وأضاف: "اللاعبين المعارين من الأهلي إذا عادوا مرة أخري لن يحصلوا على المبالغ الباهظة التى يحصل عليها اللاعبون الحاليون".

وفاز الزمالك على الأهلي 3-1 أمس فى الجولة الـ21 ، فى القمة 120 ، التي جمعت الفريقين علي ملعب استاد القاهرة ، ضمن منافسات الدوري المصري.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة يوم الاربعاء القادم ، علي ملعب استاد القاهرة فى الجولة الـ22.

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