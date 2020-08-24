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التجارة الداخلية: افتتاح المنطقة اللوجيستية بالدلتا ضمن مبادرة نورت بلدك.. فيديو

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 12:56 ص
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قالت الدكتورة هبة السيد مساعد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنه تم افتتاح المنطقة التجارية اللوجيستية بالدلتا ضمن مبادرة "نورت بلدك".

وأضافت الدكتورة هبة السيد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائية، أن المنطقة اللوجيستية بالدلتا توفر آلاف فرص العمل للمواطنين والشباب.

وتابعت مساعد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين أن المنطقة اللوجيستية بالدلتا ستساعد في تقليل التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، موضحة أن المنطقة اللوجيستية بالدلتا تخدم محافظات الوجه البحري.

وأوضحت الدكتورة هبة السيد أن المنطقة اللوجيستية بالدلتا تم تمويلها عن ةطريق استثمارات المصريين بالخارج، مشيرة إلي أن المنطقة اللوجيستية بالدلتا باكورة التعاون بين الدولة والقطاع الخاص.
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