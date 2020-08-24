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توك شو

أخبار التوك شو.. أول طبيب معالج لمؤمن زكريا يكشف تفاصيل مرضه.. وأحمد موسى يتوقع عمليات عسكرية في سرت خلال ساعات

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 08:02 ص
أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
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حمزة شعيب
تناولت برامج التوك شو العديد من الموضوعات والقضايا الهامة نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

قال وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، أنه بعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي وتعظيم مال الوقف وعودة هيبة الدولة، ارتفعت إيرادات الأوقاف من 675 مليون جنيه إلى مليار و 546 مليون جنيه.

عرض الإعلامي أحمد موسى فيديو تظهر فيه ميليشات تابعة للسراج تطلق الرصاص على المتظاهرين الليبيين في طرابلس وغربها.

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، ان الجامعات الاهلية غير هادفة للربح مؤكدا أن الدولة استثمرت 50 مليار جنيه في 4 جامعات فقط .

قال حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا، إن الأمل الذي نعول عليه حاليًا بشأن فيروس كورونا، ونسعى إلى تحقيقه هو الوصول لصفر وفيات، موضحا "من المتوقع أن نصل قريبا لصفر إصابات وصفر وفيات بشرط التزام المواطنين".

كشف محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، تفاصيل مفاوضات سد النهضة.

قال الدكتور محمود حميدة، أستاذ طب المخ والأعصاب جامعة عين شمس، أول طبيب معالج للاعب الأهلى مؤمن زكريا، إن خطورة مرض "التصلب الجانبي الضموري" المصاب به "زكريا"، تكمن في ندرة حدوثه وأسبابه.

تحدث رضا عبد العال، نجم الزمالك السابق، عن مباراة الأهلي والزمالك بالدوري الممتاز التي انتهت بفوز الأبيض بنتيجة 3-1.

وقال رضا عبد العال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "مش كانوا بيقول فين أتوبيس الزمالك، أهو الأتوبيس وصل وفرم فرقة الأهلى".

قال الدكتور محمود حميدة، أستاذ طب المخ والأعصاب جامعة عين شمس، الطبيب المعالج للاعب الأهلى مؤمن زكريا، إن مرض التصلب الجانبي الضموري يصيب حوالي 5 آلاف حالة سنويا على مستوى العالم.

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