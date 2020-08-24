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خبير مصرفي: زيادة ماكينات atm إلى 20 ألفا بنهاية 2020.. فيديو

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 02:01 ص
الصراف الآلي
الصراف الآلي
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إبراهيم القادري
قال الدكتور محمد رشدي الخبير المصرفي، إن زيادة ماكينات الصراف الآلي من قبل البنك المركزى مما يضمن التوزيع الجغرافي للماكينات مع عمل سياسات تحفيزية لها.

وأضاف محمد رشدي في برنامج بنوك واستثمار المذاع على قناة إكسترا نيوز،  أن خطة البنك المركزى فى التوزيع الجغرافي لماكينات الصرف الآلى ذلك للتعامل مع  كارت الفيزا والماكينة بشكل مباشر دون الحاجة إلى البنك لعملية الصرف .

وأوضح محمد رشدي، أن البنك المركزي سيعمل على زيادة ماكينات الـ atm  خلال الفترة المقبلة إلى 6500 ماكينة atm .

وتابع أن هناك تركيز على توزيع هذه الماكينات على النجوع والقرى والمراكز بالمحافظات المختلفة كي تصل ماكينات atm إلى 20 ألف ماكينة بنهاية عام 2020".
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