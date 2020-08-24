AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

تناولي 6 حبات من اللوز يوميا.. وشاهدي ماذا سيحدث لك؟

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 05:02 ص
اللوز
اللوز
Advertisements
لمياء الياسين
لا يحتاج معظم المصابين بانخفاض ضغط الدم  إلى الأدوية أو التدخلات الطبية الأخرى لرفع ضغط الدم. هناك الكثير من الطرق الطبيعية والتغييرات في نمط الحياة لرفع  ضغط الدم ، بما في ذلك التغييرات التالية في نمط الحياة.
1. أحذرى أنظمة  منخفضة الصوديوم

يجب على الأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم التفكير في زيادة تناولهم للصوديوم بشكل معتدل للمساعدة في رفع ضغط الدم.2

2. طريقة الجلوس

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أعراض انخفاض ضغط الدم ، قد تساعد الساقين المتصالبتين في زيادة ضغط الدم بأقل جهد.

3. ارتداء الجوارب الضاغطة

تساعد الجوارب الضاغطة على تقليل كمية الدم التي يتم التقاطها في أسفل الساقين والقدمين ، لذا ننقلها إلى مكان آخر.

تستخدم الجوارب الضاغطة أيضًا للمساعدة في تخفيف الضغط والألم المرتبط بالدوالي

4. تناول المزيد من الماء

شرب المزيد من الماء أن يساعد في زيادة حجم الدم ، والذي يمكن أن يخفف أحد الأسباب المحتملة لانخفاض ضغط الدم. يمكن أن يساعد أيضًا في تجنب الجفاف .

5 .تناول وجبات صغيرة ومتكررة
وقد يساعد تناول وجبات صغيرة ومتكررة على مدار اليوم في علاج انخفاض ضغط الدم وذلك لأن الوجبات الصغيرة تساعد في منع انخفاض ضغط الدم المرتبط بتناول وجبات أكبر وأثقل.

6. علاج الضغط المنخفض بحليب اللوز

انقعي من 5 إلى 6 حبات من اللوز طوال الليل ، وقشريها في الصباح ، واصنعي منها عجينة واغليها في مشروب. اشرب هذا كل يوم لمنع انخفاض ضغط الدم. لا يوجد كولسترول أو دهون مشبعة في حليب اللوز. في الواقع ، إنه غني بالدهون الصحية مثل أحماض أوميغا 3 الدهنية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القاتل الصامت.. علاجات طبيعية لإدارة ارتفاع ضغط الدم

يساعدك على إنقاص 2 كيلو أسبوعيا.. تعرف على ريجيم اللوز.. شروط اتباعه .. و6 فوائد تجنيها من تطبيقه أبرزها محاربة الشيخوخة

علاج الضغط المنخفض بدون أدوية بالأعشاب فى لمح البصر

بدون أدوية.. حيل سريعة للتحكم في ضغط الدم

علاج الضغط المرتفع بالأعشاب فى أقل من دقيقة

كم من الوقت يستغرق خفض ضغط الدم؟

ترشيحاتنا

أنباء عن سقوط قتلى جراء إطلاق النار على المتظاهرين في طرابلس

التفاصيل الكاملة لتجدد إصابة كريم نيدفيد.. فيديو

والد مروان محسن: خايف على ابني يجراله حاجة.. والأهلي لم يفعل العقد الجديد

بإطلالة جريئة وتاتو.. ميرهان حسين تنشر صور لها داخل حمام السباحة

أسرار قراءة آية الكرسي قبل النوم

مساعد رئاسي بـ كوريا الشمالية: بلادنا على وشك الانهيار بعد دخول الزعيم كيم جونج أون في غيبوبة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة تقشعر لها الأبدان.. ملاكم أمريكي شهير يفترش مقهى لأداء الصلاة برفقة زملائه.. فيديو

بمكر ودهاء.. شاهد نمس جائع يقبض على رقبة أفعى كوبرا.. فيديو

جثث على الطاولات.. ميليشيات الحوثي تقتحم مطعما يمنيا بالأسلحة والرشاشات ..فيديو