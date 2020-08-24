تناولي 6 حبات من اللوز يوميا.. وشاهدي ماذا سيحدث لك؟

انخفاض ضغط الدم إلى الأدوية أو التدخلات الطبية الأخرى لرفع ضغط الدم. هناك الكثير من الطرق الطبيعية والتغييرات في نمط الحياة لرفع ضغط الدم لا يحتاج معظم المصابين بإلى الأدوية أو التدخلات الطبية الأخرى لرفع ضغط الدم. هناك الكثير من الطرق الطبيعية والتغييرات في نمط الحياة لرفع، بما في ذلك التغييرات التالية في نمط الحياة.

1. أحذرى

أنظمة منخفضة الصوديوم

يجب على الأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم التفكير في زيادة تناولهم للصوديوم بشكل معتدل للمساعدة في رفع ضغط الدم.2





2. طريقة الجلوس

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أعراض انخفاض ضغط الدم ، قد تساعد الساقين المتصالبتين في زيادة ضغط الدم بأقل جهد.



3. ارتداء الجوارب الضاغطة



تساعد الجوارب الضاغطة على تقليل كمية الدم التي يتم التقاطها في أسفل الساقين والقدمين ، لذا ننقلها إلى مكان آخر.



تستخدم الجوارب الضاغطة أيضًا للمساعدة في تخفيف الضغط والألم المرتبط بالدوالي





4. تناول المزيد من الماء











5 .تناول وجبات صغيرة ومتكررة



وقد يساعد تناول وجبات صغيرة ومتكررة على مدار اليوم في علاج انخفاض ضغط الدم وذلك لأن الوجبات الصغيرة تساعد في منع انخفاض ضغط الدم المرتبط بتناول وجبات أكبر وأثقل.

6. علاج الضغط المنخفض بحليب اللوز





انقعي من 5 إلى 6 حبات من اللوز طوال الليل ، وقشريها في الصباح ، واصنعي منها عجينة واغليها في مشروب. اشرب هذا كل يوم لمنع انخفاض ضغط الدم. لا يوجد كولسترول أو دهون مشبعة في حليب اللوز. في الواقع ، إنه غني بالدهون الصحية مثل أحماض أوميغا 3 الدهنية.

شرب المزيد من الماء أن يساعد في زيادة حجم الدم ، والذي يمكن أن يخفف أحد الأسباب المحتملة لانخفاض ضغط الدم. يمكن أن يساعد أيضًا في تجنب الجفاف .