عصام هلال: حزب مستقبل وطن يعد الأقوى والأكثر انتشارا.. فيديو

قال المستشار عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن حزب مستقبل وطن أكثر حزب له قواعد حزبية في كل إنحاء مصر، لذا يمكن أن نقول بكل ثقة إنه حزب الأغلبية.





وتابع خلال حوراه ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "اون اي"، " أن الحزب تأسس في عام 2014، ولك في عام 2018 حدث ما يسمى بالصحوة نتيجة بعد اندماج الحزب مع حملة كلنا معاك، معقبا: بناء على هذا تم إعادة تشيكل الحزب من جديد.



وأضاف أن بعد إعادة التشكيل والهيكلة أصبح للحزب قواعد في 367 قسم ومركز المتواجدين على مستوى الجمهورية، وأيضا هناك أكثر من 7 آلاف وحدة حزبية في إنحاء مصر.





وواصل قائلا: الحزب أصبح أكثر قربا للمواطن، بالإضافة إى كمية الأسهامات التي قام بها الحزب خلال الفترة من 2018 إلى 2020 من أج=ل حل مشاكل المواطنين.





