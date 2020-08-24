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أخبار العالم

قرارات عاجلة من المجلس العسكري في مالي

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 01:13 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
وافق المجلس العسكري في مالي، اليوم الإثنين، على اقتراح تولي قيادة عسكرية إدارة البلاد لفترة انتقالية مدتها 3 سنوات. 

ووافق المجلس العسكري في مالي على عودة الرئيس المعزول إلى منزله أو سفره إلى خارج البلاد لتلقي العلاج. 

واعتقل المتمردون العسكريون في مالي رئيس جهاز المخابرات ومدير أمن الدولة المقرب جدا من الرئيس المعتقل إبراهيم أبو بكر كيتا، وفقا لإذاعة فرنسا الدولية.

وذكرت الإذاعة أنه لم ترد أي معلومات عن الجنرال موسى دياوارا مدير استخبارات مالي منذ يوم التمرد العسكري، مشيرة إلى استسلامه ووقوعه في أيدي المتمردين. 

وكان الجنرال دياوارا عنصرا هاما للغاية في نظام الرئيس كيتا، والذي يعد خزينة لأسرار أمن الدولة.

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