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أخبار البلد

بعد تتويج البايرن بطلا لدوري أبطال أوروبا.. أحمد موسي: سعادتي كبيرة بسقوط ناصر الخليفي

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 02:07 ص
احمد موسي
احمد موسي
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محمد بدران
علق الإعلامي أحمد موسي على تتويج بايرن ميونخ بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخة بعد الفوز على فريق باريس سان جيرمان بهدف مقابل لاشيء. 

وكتب احمد موسي عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا "‏مبروك سقوطك ناصر سعادتي كبيرة بسقوط ناصر الخليفي وفريقه الباريسي أمام الماكينات الألمانية البايرن الفائز ببطولة أوروبا ، الخليفي بدد أمواله وكانت النتيجة الفشل ، مبروك سقوطك ناصر".

فاز نادي بايرن ميونخ الألماني ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، بعد فوزه على نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف نظيف في المباراة النهائية.

وسجل كومان الهدف الأول لبايرن ميونخ برأسية رائعة في الدقيقة 59, بعد تلقيه كرة عرضية من زميله كيميتش في اليمين.

بعد تتويج البايرن بطلا لدوري أبطال أوروبا.. أحمد موسي: سعادتي كبيرة بسقوط ناصر الخليفي
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