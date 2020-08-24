رياضة مفجعة تغرق شواطئ باللحم والدم.. تفاصيل

بحار من الدماء تغرق فيها إنسانية الكثيرين ممن يدمنون رياضة قتل الحيتان وتمزيقها إربًا، فقد تُظهر لقطات مؤلمة أجزاء من الحيتان المذبوحة بطريقة مفجعة وملقاة في البحر بعد مطاردة وحشية في جزر فارو.





يظهر مقطع فيديو نشره نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، آثار خمسة حيتان قارورية الأنف يتم ذبحها، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





في كل عام تُحاصر الحيوانات أثناء هجرتها عبر شواطئ الأراضي الدنماركية وإيصالها نحو الشاطئ ، حيث يتم مطاردتها حتى الموت.





وقد وصفتها منظمة ORCA الخيرية بأن تلك الرياضة دموية مجنونة، وهي تضغط لإنهاء المذبحة التي نفذها صيادون مرخصون بالسكاكين، وقد شوهدت اللحوم والعظام وهي تُفرغ من شاحنة كانت غارقة بالدماء.





قال الكابتن "بول واتسون" الذي أسس مجموعة الحقوق Sea Shepherd ، "ما يفعلونه قتل لكل شيء، 'يأخذون ما يحتاجون إليه ، وإذا لم يكونوا بحاجة إليه ، فإنهم يلقونه بعيدًا".



