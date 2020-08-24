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رياضة

التفاصيل الكاملة لتجدد إصابة كريم نيدفيد.. فيديو

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 05:02 ص
كريم نيدفيد
كريم نيدفيد
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حسن العمدة
قال عبد الرحمن عادل، محامي كريم نيدفيد، لاعب وسط النادي الأهلي، إن اللاعب لا يعاني من أي إصابات جديدة كما ردد البعض في الفترة الماضية.


وأضاف عبدالرحمن عادل، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، أن الحالة الصحية لنيدفيد على أعلى مستوى، ولا صحة لإصابته مجددًا.


 واوضح أن كريم يؤدي برنامجًا تاهيليًا بشكل جيد وسيعود قريبا، ومن الوارد عودته مع بداية الموسم الجديد.


وأتم قائلا: "قضية كريم نيدفيد ضد مركز التأهيل، متوقفة في الوقت الحالي بالتنسيق مع الأهلي، ولم نتوصل لحل ودي والأهم هو سلامة اللاعب.".
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