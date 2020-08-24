التفاصيل الكاملة لتجدد إصابة كريم نيدفيد.. فيديو

قال عبد الرحمن عادل، محامي كريم نيدفيد، لاعب وسط النادي الأهلي، إن اللاعب لا يعاني من أي إصابات جديدة كما ردد البعض في الفترة الماضية.









وأضاف عبدالرحمن عادل، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، أن الحالة الصحية لنيدفيد على أعلى مستوى، ولا صحة لإصابته مجددًا.









واوضح أن كريم يؤدي برنامجًا تاهيليًا بشكل جيد وسيعود قريبا، ومن الوارد عودته مع بداية الموسم الجديد.







