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رياضة

بعد خسارة الأهلى القمة.. شوبير يرد على المطالبين برحيل فايلر

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 01:41 ص
شوبير
شوبير
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محمد بدران
علق الاعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي السابق، على المطالبين برحيل السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للقلعة الحمراء، بعد خسارته أمام الزمالك في مباراة القمة.

وكتب أحمد شوبير في تدوينة عبر حسابه بموقع "تويتر": "إجمالي فايلر مع الأهلي هو الفوز بالسوبر المحلي والتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال وصدارة الدوري بفارق 17 نقطة عن أقرب منافسيه قبل 13 مباراة من نهاية البطولة، وخسارة سوبر محلي بضربات الترجيح، وخسارة 7 نقاط في 21 مباراة و(أسمع أحد يقول إنه لازم يمشي".

يذكر ان الأهلي خسر اول امس من الزمالك بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت على أرضية استاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده الى 42 نقطة فى المركز الثانى فيما توقف رصيد الأهلى عند 56 فى المركز الاول

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