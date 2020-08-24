بمكر ودهاء.. شاهد نمس جائع يقبض على رقبة أفعى كوبرا.. فيديو

وقف عدد من المواطنين الهنود أمام معركة شرسة بين نمس جائع وأفعى الكوبرا، حيث هاجم النمس الأفعى بهدف اصطيادها بكل ذكاء.





صور أحد موظفي خدمة الغابات في الهند مقطع لمعركة مثيرة حاول فيها نمس جائع القبض على رقبة أفعى كوبرا من أجل تناولها على الغداء.

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تداول رواد مواقع التواصل مقطع الفيديو على نطاق واسع حيث حصد المقطع أكثر من 7 آلاف مشاهدة وإعجاب بطريقة النمس الذكية في اصطياد الأفعى دون أن يتعرض للأذى.





يظهر النمس في عراك مع الأفعى التي حاولت عضه فابتعد عنها واستكملت هي طريقها، وبمجرد أن أدارت ظهرها انقض عليها.





قبض النمس على رقبة الأفعى بفمه محاولًا تقييدها، وأخذها ثم هرب بها بعيدًا أمام أعين موظف الغابة والمواطنين.



