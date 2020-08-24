محمد عبد الجليل: كارتيرون هو ذئب أفريقيا أما فايلر فبدأ بالعنجهية مع الأهلي

أكد محمد عبد الجليل لاعب الأهلي السابق، أنه غاضبا من الطريقة التي يتعامل بها السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، مع صالح جمعة، لاعب وسط الفريق الأحمر.





وقال عبد الجليل في تصريحات تلفزيونية : "كارتيرون مدرب خبرة وهو ذئب أفريقيا اما فايلر بدأ في العنجهية بدري على لاعبي الأهلي.





وتابع محمد عبدالجليل، إن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لم يثبت جدارته حتى الآن.





وأكد عبدالجليل أن فايلر يكرر خطيئة حسام البدري ويتعامل مع اللاعبين بطريقة غريبة وقاسية، مضيفا ان فايلر لم يقدم جديد مع الأهلي وأي مدرب يقدر ياخد الدوري مع الأهلي والمدرب السويسري لم يقدم جديدا".





كما أعرب محمد عبدالجليل، عن غضبه من الطريقة التي يتعامل بها السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، مع صالح جمعة، لاعب وسط الفريق الأحمر، مؤكدا أن صالح جمعة لاعب عالي ويمتلك إمكانيات كبيرة ويجب الحصول على فرصة".