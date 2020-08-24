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تكنولوجيا

شاهد.. ظهور أول صور لهاتف جوجل Google Pixel 5

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 06:11 ص
شاهد .. ظهور أول
شاهد .. ظهور أول صور لهاتف Google Pixel 5
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ندى على
كشفت تسريبات جديدة ظهور أول صور لهاتف Google Pixel 5 القادم من شركة جوجل، والذى سيتم إصداره قريبا، حيث ظهرت صورتين للهاتف باللون الأبيض والأسود توضح شكل وتصميم الهاتف من الخلف بالإضافة إلى شكل الكاميرات. 

وبحسب موقع The Verge فإن الصور التى تم تسريبها ليست عبارة عن نماذج لهاتف Google Pixel 5 ، وإنما هى أول صور واقعية ظهرت على تطبيق Reddit، حيث كانت قد ظهرت عدة صور سابقة عبارة عن ما سيكون عليه شكل الهاتف. 

The Pixel 5 looks like a back-to-basics Pixel that we can all get ...

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وسيأتى هاتف Google Pixel 5 بشاشة قياس 6.67 بوصة من نوع OLED بتصنيع من شركتى سامسونج و BOE الصينية، ومعدل تحديث للشاشة 120 هرتز، بالإضافة إلى خاصية التعرف على الوجه، كما في هواتف Pixel 4.  

Är det här designen för Google Pixel 5? - Swedroid
وسيحتوى هاتف Google Pixel 5 على نفس معالج هاتف Pixel 4a وهو Snapdragon 765G ، وبنظام تشغيل Android 11 ، وذاكرة داخلية 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام.

mobile Nouvelles
وسيصدر هاتف Google Pixel 5 ببطارية صغيرة بسعة 3080 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع باستطاعة 15 واط.

ومن المحتمل أن يبلغ سعر هاتف Google Pixel 5 حوالى 700 دولار أمريكى أى ما يعادل 150. 11 ألف جنيه مصرى، وبذلك سيكون أقل بحوالى 100 دولار من هواتف Pixel للعام الماضى 2019. 

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