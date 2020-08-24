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منوعات

مطلوب للعدالة.. معانقة الغرباء في متجر تضع الكلابشات في يد رجل

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 05:14 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
قبلات وأحضان مفاجأة قرر شخص مجهول بتوزيعها على الغرباء في متجر "وول مارت" ليس حبًا فيهم ولكن لأغراض دنيئة، مما دفع الشرطة الأمريكية لتكثيف جهودها في البحث عنه لخطورة الوضع.


كان الشخص المجهول يقوم باحتضان الناس في متجر "وول مارت" بولاية ماتشوستس الأمريكية، ومن ثم يخبرهم  بأنه مصاب بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما نشرت "روسيا اليوم". 


وأشارت شرطة "سبرينجفيلد" أن تلك الحادثة قام بها شخص يرتدي قميصا أسود وسروالا قصيرا، في يوم 15 أغسطس الماضي داخل المتجر، وقد صرحت الشرطة  أن المشتبه به كان يقوم بمسك يد الناس ومن ثم يعانقهم.


ليبتعد فجأة عن الأشخاص وهو يضحك ويقول لهم ""فقط أردت إعطاءك عناق كوفيد، لديك الآن كوفيد"، فيما أوضحت الشرطة أنه لم يتم التوصل إذا ما كان المشتبه به مصاب فعلًا بالفيروس المستجد أم لا. 


كما أكدت الشرطة على أنه ستتم محاسبة هذا الشخص على فعلته سواء كان مصابًا أم لا، لأن الاقتراب من الناس بهذا الشكل يعد جريمة خطيرة يعاقب عليها القانون في الولاية.


 حيث يقول نص القانون "أن أي شخص ينقل تهديدا، إما بشكل مباشر أو غير مباشر، أو شفهيا، أو كتابيا "أو بوسائل أخرى"، يمكن اتهامه بتوجيه تهديدات إرهابية".

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