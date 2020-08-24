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أخبار العالم

المكسيك تعلن تسجيل 3948 إصابة جديدة بكورونا و226 حالة وفاة

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 02:51 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، اليوم الإثنين، تسجيل 3948 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في البلاد ليصبح إجمالي الاصابات في البلاد 560 ألف و164 إصابة. 

كما سجلت الوزارة 226 حالة وفاة جديدة في البلاد خلال الـ 24 ساعة ليصبح إجمالي الوفيات في البلاد 60 ألف و480 حالة وفاة. 

و أعلن وزير خارجية المكسيك مارسيلو إبرارد أن بلاده ستحصل على ألفي جرعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا لإجراء اختبارات المرحلة الثالثة عليه.

وقال إبرارد حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية: "إنه خبر سار جدا لأننا سنكسب بذلك الوقت ولن تتنظر النهاية (نتائج اختبارات المرحلة الثالثة في بلدان أخرى)".

وأكد أن أطباء في بلاده سيشاركون في اختبارات المرحلة الثالثة على لقاحين صينيين ولقاحات أمريكية و(فرنسي- بريطاني) ولقاح "سبوتنيك V" الروسي المسجل في العالم كأول لقاح.
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