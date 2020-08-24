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توك شو

التأمين الاجتماعي: خبر سار للصحفيين مع بداية سبتمبر المقبل.. فيديو

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 03:11 ص
اللواء جمال عوض
اللواء جمال عوض
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قسم التوك شو
قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، إنه تم تشكيل لجنة عمومية بأمر من الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى وذلك لبحث موضوع العلاوات الخاصة بالنسبة للمؤسسات الصحفية والعاملين بالقطاعات الخاصة .

وأضاف عوض خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج "حضرة المواطن" مع الاعلامى سيد على المذاع على قناة "الحدث"، أنه تم وضع معايير محددة لتحديد أولى المستحقين للعلاوة، موضحًا أن المؤسسات الصحفية القومية لها طبيعة خاصة تختلف عن القطاع الخاص وذلك حسب ما فى الدستور حيث يمكن للخزانة العامة تحمل مصاريف رواتبهم .

وأكد أنه تم تكليف الإدارة العامة للتفتيش بالانتقال للمؤسسات الصحفية، والكشف عن كشوف المرتبات واقتطاع احتياطى المعاشات، حيث تم منح علاوات خاصة للؤسسات كالأهرام والاخبار و دارالهلال ودار المعارف و القومية للتوزيع ووكالة أنباء الشرق الأوسط والتوزيع المتحدة وروزاليوسف،  وذلك بإجمالى عدد حوالى 7 الاف من أصحاب المعاشات و مع بداية الشهر القادم سيتم تعديل قيمة معاشتهم بالقيمة الجديدة .

وأشار إلى أن المصرية للإتصالات لا تملك مسمى العلاوة الخاصة، حيث بمجرد طرح الشركة لأسهمها، وتم وضع لائحة تضم كل العلاوات التى لم تضم للأجر الأساسى وتم تعديل هيكل الأجور، وإستفادوا  بقيمة العلاوات فى معاشهم الأساسى . 

ونوه إلى أنه تم زيارة 64 من منشآت للقطاع الخاص، والتأكد من صدور قرار العلاوة بإجمالى عدد مستفيدين حوالى 24 ألفا، وصرف فرق العلاوات والربع الاول من المتجمد فى معاش الشهر القادم الذى يصرف فى 1/9 .
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