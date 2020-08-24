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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 24 أغسطس 2020 والقنوات الناقلة

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تقام اليوم، الاثنين، 24 أغسطس 2020، عددا من المواجهات، وهم مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان "الدوري السعودي" بعد نهاية معظم الدوريات في أوروبا.

ويستعرض موقع صدى البلد الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم، الاثنين، 24 أغسطس 2020، على النحو التالي:

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
 
الاتفاق  X الرائد - الساعة السادسة إلا ربع مساء على قناة الرياضية السعودية 1

الشباب X أبها - الساعة السادسة مساء على قناة الرياضية السعودية 2

الحزم  X الفتح - الساعة السادسة والربع مساء على قناة الرياضية السعودية 3

الاتحاد   Xالفيحاء - الساعة الثامنة إلا عشرة مساء على قناة الرياضية السعودية 1 
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