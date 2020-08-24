لا تيأس.. سيدة تحقق حلم حياتها في عيد ميلادها الـ 103

لم تكترث بعمرها الذي تجاوز القرن، ولكن الأهم لدى "دوروثي بولاك" البالغة من العمر 103 عامًا أن تحقق أمنية من أمنيات حياتها التي رافقتها طوال حياتها وهي الحصول على وشم الضفدع.





بين لحظة والثانية قررت "بولاك" من ولاية ميتشجان ، أثناء جولتها بالسيارة مع صديقة حفيدها "تيريزا جونز" أن تنفذ حلمها في رسم وشم الضفدع، بحسب ما نشرت صحيفة "واشنطن بوست".





حيث صرخت فجاة في وجه "جونز" وقالت لها:" أعتقد أنه حان الوقت إلى رسم وشم، فإنني بحاجة لذلك، ماذا لو ذهبنا نفعل ذلك؟" كانت تلك الجملة صادمة بشدة لـ"تريزا" البالغة من العمر 56 عامًا.





فتقول :"لقد صدمت، ولكنني أخبرتها ، أن ليس هناك أية مشكلة، وكلما تحدثنا عن ذلك ، أقول لها جدتي بالطبع ، لما لا؟"، فيما تكرس "تيريزا" حياتها لرعاية الجدة.





كانت "بولاك" قد أتت مؤخرًا للعيش مع حفيدها "دان باكوتز" و"جونز" بعد أن شعرت بالاكتئاب لأكثر من عام ونصف عندما كانت تعيش في دار للمسنين.









وفي عيد ميلادها الـ 103 قررت أن يكون احتفالها كما كانت تحتفل بشبابها، قالت "جونز": "عندما لم نتمكن من اصطحابها إلى الحانة المفضلة لديها للحصول على همبرجر وبيرة في عيد ميلادها 103 بسبب فيروس كورونا ، قررنا إحضار كل هذا إلى المنزل، لقد تم حبسها إلى حد كبير في غرفتها بسبب الوباء وكانت تشعر بالإحباط".





قالت "بولاك" إن الوشم كان في جزء منه وسيلة للاحتفال بحريتها الجديدة وعيد ميلادها الـ 103، وأضافت بولاك "بعد أن كن في سجن كوفيد -19 ، اعتقدت أن الوقت قد حان لبدء الحياة مرة أخرى، وقررت أن أفضل طريقة للاحتفال هي الحصول على وشم".





وقالت جونز إن بولاك ، وهي أرملة ، هي نادلة سابقة وكاتبة مبيعات في صيدلية عملت حتى بلوغها منتصف التسعينيات، وقالت: "بخلاف كونها صعبة السمع للغاية ، فهي تتمتع بصحة جيدة'. 'حتى أنها لعبت رمي ​​الكرة في الدوري حتى ذهبت إلى دار رعاية المسنين قبل عام ونصف. لذلك قررنا ما إذا كانت تريد حقًا وشمًا للاحتفال بعامها 103 ، فسنحقق ذلك".