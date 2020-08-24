4 فوائد صحية لم تكن تعرفها عن الفلفل الأحمر

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1. مضاد للالتهابات

يحتوي الفلفل أيضًا على مضادات أكسدة تساعد في تقليل الجذور الحرة في جسمك ، مما يمنع العديد من الأمراض

2. محاربة السرطان

3. يهدئ الجيوب الأنفية





4. يمكن أن تساعد في حرق الدهون وفقدان الوزن

يمكن أن يرفع الفلفل من عملية التمثيل الغذائي ويساعدك على حرق الدهون ، مما يساعد بدوره في إنقاص الوزن . يرجع هذا التغيير إلى مادة الكابسيسينويد ، والتي يمكن أن تسبب لك خسارة المزيد من السعرات الحرارية.



إذا كنت تأكل

يمكن للخصائص المضادة للالتهابات أن تقلل من أعراض الحساسية ، ويمكن أن تمنع الحساسية تمامًا. كما أنه يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا ، مما يقلل من فرص الإصابة بعدوى الجيوب الأنفية.يمكن أن يرفع الفلفل من عملية التمثيل الغذائي ويساعدك على حرق الدهون ، مما يساعد بدوره في إنقاص الوزن . يرجع هذا التغيير إلى مادة الكابسيسينويد ، والتي يمكن أن تسبب لك خسارة المزيد من السعرات الحرارية.إذا كنت تأكل الفلفل في وجبة الإفطار ، فمن المحتمل أيضًا أن يكبح شهيتك لبقية اليوم وتجنب الرغبة الشديدة في تناول الطعام والإفراط في تناول الطعام.