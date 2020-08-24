4 فوائد صحية لم تكن تعرفها عن الفلفل الأحمر

فوائد صحية عديدة لتناول الفلفل الاحمر فهو يقلل من التهاب المفاصل وينشط الدورة الدموية إليك أبرز فوائد تناول الفلفل الاحمر لصحتك والتى تجعلك لا تترددى فى إضافته لنظامك الغذائى اليومى يقدمها موقع "powerofpositivity.
1. مضاد للالتهابات
الكابسيسين فى الفلفل الاحمر مادة مضادة للالتهابات و يمكن أن تقلل من التهاب المفاصل وكذلك أي منطقة أخرى من الجسم.
2. محاربة السرطان
تمامًا مثل الطريقة التي تساعد في تقليل الالتهاب ، يمكن أن تساعد مركبات الكابسيسينويد في الوقاية من السرطان ومكافحته. تظهر الأبحاث أن الكابسيسينويد جعلت الخلايا السرطانية تدمر نفسها وتمنع تكون خلايا جديدة. بينما يتسبب في موت الخلايا السرطانية .
3. يهدئ الجيوب الأنفية
اقرأ ايضًا | ما فائدة الثوم مع زيت الزيتون
1. مضاد للالتهابات
الكابسيسين فى الفلفل الاحمر مادة مضادة للالتهابات و يمكن أن تقلل من التهاب المفاصل وكذلك أي منطقة أخرى من الجسم.
يحتوي الفلفل أيضًا على مضادات أكسدة تساعد في تقليل الجذور الحرة في جسمك ، مما يمنع العديد من الأمراض
2. محاربة السرطان
تمامًا مثل الطريقة التي تساعد في تقليل الالتهاب ، يمكن أن تساعد مركبات الكابسيسينويد في الوقاية من السرطان ومكافحته. تظهر الأبحاث أن الكابسيسينويد جعلت الخلايا السرطانية تدمر نفسها وتمنع تكون خلايا جديدة. بينما يتسبب في موت الخلايا السرطانية .
3. يهدئ الجيوب الأنفية
يمكن للخصائص المضادة للالتهابات أن تقلل من أعراض الحساسية ، ويمكن أن تمنع الحساسية تمامًا. كما أنه يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا ، مما يقلل من فرص الإصابة بعدوى الجيوب الأنفية.
4. يمكن أن تساعد في حرق الدهون وفقدان الوزن
يمكن أن يرفع الفلفل من عملية التمثيل الغذائي ويساعدك على حرق الدهون ، مما يساعد بدوره في إنقاص الوزن . يرجع هذا التغيير إلى مادة الكابسيسينويد ، والتي يمكن أن تسبب لك خسارة المزيد من السعرات الحرارية.
إذا كنت تأكل الفلفل في وجبة الإفطار ، فمن المحتمل أيضًا أن يكبح شهيتك لبقية اليوم وتجنب الرغبة الشديدة في تناول الطعام والإفراط في تناول الطعام.
4. يمكن أن تساعد في حرق الدهون وفقدان الوزن
يمكن أن يرفع الفلفل من عملية التمثيل الغذائي ويساعدك على حرق الدهون ، مما يساعد بدوره في إنقاص الوزن . يرجع هذا التغيير إلى مادة الكابسيسينويد ، والتي يمكن أن تسبب لك خسارة المزيد من السعرات الحرارية.
إذا كنت تأكل الفلفل في وجبة الإفطار ، فمن المحتمل أيضًا أن يكبح شهيتك لبقية اليوم وتجنب الرغبة الشديدة في تناول الطعام والإفراط في تناول الطعام.