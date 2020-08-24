AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

4 فوائد صحية لم تكن تعرفها عن الفلفل الأحمر

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 08:03 ص
صدى البلد
Advertisements
لمياء الياسين
فوائد صحية عديدة لتناول الفلفل الاحمر فهو يقلل من التهاب المفاصل وينشط الدورة الدموية إليك أبرز فوائد تناول الفلفل الاحمر لصحتك والتى تجعلك لا تترددى فى إضافته لنظامك الغذائى اليومى يقدمها موقع "powerofpositivity.


1.  مضاد للالتهابات
الكابسيسين فى الفلفل الاحمر مادة مضادة للالتهابات و يمكن أن تقلل من التهاب المفاصل وكذلك أي منطقة أخرى من الجسم.
يحتوي الفلفل أيضًا على مضادات أكسدة  تساعد في تقليل الجذور الحرة في جسمك ، مما يمنع العديد من الأمراض

2. محاربة السرطان
تمامًا مثل الطريقة التي تساعد في تقليل الالتهاب ، يمكن أن تساعد مركبات الكابسيسينويد في الوقاية من السرطان ومكافحته. تظهر الأبحاث أن الكابسيسينويد جعلت الخلايا السرطانية تدمر نفسها وتمنع تكون خلايا جديدة. بينما يتسبب في موت الخلايا السرطانية .

3.  يهدئ الجيوب الأنفية
يمكن للخصائص المضادة للالتهابات أن تقلل من أعراض الحساسية ، ويمكن أن تمنع الحساسية تمامًا. كما أنه يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا ، مما يقلل من فرص الإصابة بعدوى الجيوب الأنفية.

4. يمكن أن تساعد في حرق الدهون وفقدان الوزن
يمكن أن يرفع الفلفل من عملية التمثيل الغذائي ويساعدك على حرق الدهون ، مما يساعد بدوره في إنقاص الوزن . يرجع هذا التغيير إلى مادة الكابسيسينويد ، والتي يمكن أن تسبب لك خسارة المزيد من السعرات الحرارية.

إذا كنت تأكل الفلفل في وجبة الإفطار ، فمن المحتمل أيضًا أن يكبح شهيتك لبقية اليوم وتجنب الرغبة الشديدة في تناول الطعام والإفراط في تناول الطعام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اكتشف علاجات طبيعية لالتهاب المفاصل.. وأطعمة لا يجب عليك إهمال تناولها

لأصحاب الجيوب الأنفية.. حالات تحتاج اللجوء إلى الجراحة.. وطرق فعالة للتخلص من انسداد الأنف

بدون جراحة.. حيل سريعة تخلصك من التهاب الجيوب الأنفية

خسارة الوزن الأبرز.. فوائد لن تصدقها لـ الفلفل الحار على الصحة

فوائد الكركم .. مزايا خارقة للبشرة والعظام والتخسيس

فوائد القرفة باللبن والزنجبيل

ترشيحاتنا

زوجى وبحترمه.. هالة صدقي ترد على طلب زوجها تحليل الـ dna

الأموال وحدها لا تصنع بطلا.. اللعنة تواصل مطاردة الفرق الفرنسية في نهائيات دوري الأبطال

ليست نيازك ولا أقمار صناعية.. أجسام غريبة تحلق فوق سطح الأرض| فيديو

لسنا أقل من الدول المتقدمة.. قريطم يوضح أهداف منظومة النقل الذكي والملصق الإلكتروني.. فيديو

ما هو يوم عاشوراء وما سبب وحُكم صيامه ؟

3 سائقين ابتعد عنهم على الطريق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني الناظر لـ صدى البلد: لا وجود لـ موجة ثانية من كورونا.. والأولى لم تنتهِ بعد

جت الحزينة تفرح.. رصاصة تخترق صدر عريس ليلة زفافه وتصرف غريب من العروس

في حادث تحطم أليم.. الموت يخطف طفلة جميلة من بين عائلتها.. صور