د. أحمد مصطفي يكتب: وزيرة الصحة الأكثر تأثيرا لهذا العام

في إنجاز جديد للدولة المصرية يُضاف إلي سلسلة الإنجازات التي حققتها علي مدار تاريخها القديم والحديث بصفة عامة وتلك الفترة تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بصفة خاصة ... فقد حازت كُل من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة المصرية والدكتورة رشا قلج الرئيس التنفيذى لمؤسسة "ميرك" الخيرية الدولية على لقب السيدات الأفارقة الأكثر تأثيرا في إفريقيا لعام 2020.





وضمت القائمة التي شملت 100 سيدة أفريقية مؤثرة كُلًا من السيدة الأولى لناميبيا والرئيسة السابقة لليبريا وعددا من السيدات الأفريقيات الملهمات اللاتى نجحن فى تحقيق إنجازات مهمة خلال عام 2020، وتم ترشيح الأسماء الفائزة من خلال إستطلاع رأى أجرته إحدى الوكالات الأفريقية الرائدة لعدد كبير من الشخصيات العلمية والأكاديمية وعلى الصعيدين المحلي والدولي لتحديد 100 امرأة أفريقية الأكثر تأثيرا فى القارة السمراء خلال عام 2020 .





وهذه هى المرة الثانية التى تحصد فيها الدكتورة المصرية رشا قلج على لقب السيدة الأكثر تأثيرًا وإلهامًا في أفريقيا حيث منحتها مجلة "نيو افريكان" الإنجليزية اللقب عام 2019 عن دورها الفعال والملهم فى أفريقيا.





وكشف إستطلاع الرأي الافريقي عن أسباب إختيار زايد وقلج ضمن قائمة المائة سيدة الأكثر تأثير وإلهاما فى أفريقيا لعام 2020، حيث أشارت إلى أن وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد نجحت فى تنفيذ حملة طبية منظمة وناجحة للقضاء على فيروس الكبد الوبائى " سي " تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي الذى عمل بإصرار منذ توليه الحكم على وجود خطة للقضاء على هذا الوباء الذى كان يهدد حياة ملايين المصريين وعملت الدكتورة هالة زايد على تحقيق أهداف الحملة ونشرها فى عدد من الدول الأفريقية لمواجهة فيروس "سي " بأقل تكلفة كما لعبت دورا مهما وقويا فى مواجهة فيروس كورونا الشرس داخل مصر وفى عدد من الدول الافريقية .





وعن أسباب إختيار الدكتورة المصرية رشا قلج، الرئيس التنفيذى لمؤسسة "ميرك" الخيرية الدولية، ضمن قائمة الأكثر تأثيرا فى أفريقيا لعام 2020، أشار الإستطلاع إلى أن أهم أسباب أختيارها هو عملها المستمر لدعم الأطقم الطبية فى أفريقيا خلال جائحة فيروس كورونا المستجد وتقديم العون لهم بمختلف الطرق، كما قامت بتوفير تدريب لأطباء من 35 دولة أفريقية فى مجالات السرطان والسكري و الخصوبة وأمراض القلب والأوعية الدموية.





وأشار الإستطلاع إلى أن "قلج" تعد أول سيدة مصرية وأفريقية يقع الأختيار عليها لرئاسة واحدة من أكبر مؤسسات الأعمال الخيرية الغير هادفة للربح، وحازت على ألقاب وجوائز عديدة من عدة دول أفريقية لإهتمامهما بقضايا القارة السمراء فقد إستطاعت أن تصل بخططها الخيرية والتنموية إلى أدغال أفريقيا وأكثر مناطقها فقرًا واحتياجًا وأن تطلق مشروعات تنموية فى مناطق النزاعات المسلحة وفى القرى التى تنشتر بها الأمراض الوبائية الخطيرة..كما تمكنت من إقناع عدة سيدات من زوجات رؤساء أفريقيا ليصبحن سفيرات حملتها التى تحمل عنوان «أكثر من مجرد أم» وشكلت الحملة طوق النجاة لمأساة تعيشها السيدات فى أفريقيا نتيجة الفهم المغلوط لأسباب العقم وعدم القدرة على الإنجاب والذى يصل إلى تعذيب المرأة العقيمة و قطع اطرافها وهو أمر تعمل على محاربته.





وأكد الإستطلاع أن رشا قلج نجحت فى أن تلمس بحملتها المؤثرة العديد من القلوب بالتعاون مع السيدات الأُول لأفريقيا حيث ساهمت في تغيير حياة آلاف النساء بالقارة.





ويذكر أن قلج قامت بإنتاج وإخراج أول أوبريت غنائي مصرى أفريقي مشترك بثلاث لغات بعنوان "My White Army" أو "جيشي الأبيض" بمشاركة 11 فنانا من مصر و أوغندا وغانا و كينيا و نيجيريا وسييراليون والكاميرون وناميبيا وغامبيا ورواندا وزامبيا ويهدف الأوبريت إلى تقديم الشكر والعرفان للأطقم الطبية في مصر وأفريقيا خلال جائحة كورونا.





وفِي نُبذه مُختصرة عن الوزيرة المصرية الأكثر تأثيرًا في أفريقيا لعام 2020 فإنها هالة مصطفى زايد المولودة في 31 ديسمبر 1967 وهي وزيرة الصحة والسكان المصرية الحالية في حكومة مصطفى مدبولي وثاني سيدة تتولى وزارة الصحة والسكان في مصر بعد مها الرباط.





حصلت هالة زايد على بكالوريوس الطب والجراحة من كلية الطب جامعة الزقازيق عام 1991، وحصلت على ماجستير إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ثم شهادة الدكتوراة في إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ودبلوم إدارة المستشفيات من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ودبلوم النساء والتوليد من جامعة عين شمس.





شغلت الوظائف الإدارية الآتية :-

• مساعد وزير الصحة والسكان لشئون المتابعة. • رئيس قطاع الرقابة والمتابعة. • رئيس لجنة مكافحة الفساد بوزارة الصحة والسكان وعضو اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد. • عميد المعهد القومي للتدريب. • رئيس قطاع شئون مكتب وزير الصحة والسكان. • مدير عام الإدارة العامة للمستشفيات – القطاع العلاجي. • مدير عام إدارة التخطيط – أمانة المراكز الطبية المتخصصة. • مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة. • مدير وحدة التخطيط الاستراتيجي والمتابعة – مكتب مساعد الوزير للطب العلاجي. • مدير التقييم والمتابعة لمشروع التامين الصحي الجديد (البنك الدولي). • مدير المكتب الفني لمساعد الوزير للطب العلاجي.





وشغلت الوظائف الطبية الآتية :-

اخصائي نساء وتوليد بمستشفيات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ومستشفى هليوبوليس.

وشغلت الوظائف الآتية أيضًا:-

• المدير التنفيذي لأكاديمية مؤسسة 57357 للعلوم الصحية. • مستشار وزير الصحة والسكان . • عضو مجلس إدارة مجموعة 57357. • عضو مجلس إدارة مستشفيات الازهر التخصصي. • عضو المجلس التعليمي - كلية الطب بالقوات المسلحة. • عضو المجلس التعليمي لكلية طب الأزهر بنين. • عضو لجنة أخلاقيات البحث العلمي لكلية الطب بالقوات المسلحة. • عضو الجمعية العامة لشركة مصر للطيران للخدمات الطبية. • عضو منظمة السياسات الصحية لاقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا. • عضو المجلس التعليمي للزمالة المصرية لادارة المستشفيات. • عضو الجمعية المصرية للإصابات. • محاضر بالجامعة الامريكية بالقاهرة – برامج إدارة النظم الصحية. • عضو لجنة الخبراء القومية لوضع رؤية مصر 2030 – وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. • عضو مؤسس للمؤتمر السنوي للرعاية الصحية لأفريقيا – لندن – المملكة المتحدة.





كما أنها أحد مؤسسى منتدى قادة الصحة في إفريقيا ومدير عام الإدارة العامة للمستشفيات بقطاع الطب العلاجى بالوزارة ورئيس الإدارة المركزية للرقابة والمتابعة ورئيس إدارة المنح والقروض بالوزارة.





كما تشغل الدكتورة هالة مصطفى السيد زايد عضو مجلس أمناء 57357 وعضو مجلس إدارة كلية طب الأزهر وكلية طب القوات المسلحة ومساعد وزير الصحة والسكان لشئون المتابعة والتقييم والرقابة، ومساعد وزير الصحة لشئون الديوان العام ورئيس المعهد القومى للتدريب بوزارة الصحة والسكان ورئيس قطاع مكتب وزير الصحة ورئيس أكاديمية 57357 للعلوم الصحية.





أدت هالة زايد اليمين الدستورية وزيرة للصحة والسكان أمام رئيس مصر عبد الفتاح السيسي في الخميس الموافق 14 يونيو 2018 بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية ضمن حكومة مصطفى مدبولي خلفا لأحمد عماد الدين راضي لتكون الوزيرة رقم 36 منذ إنشاء الوزارة وثاني سيدة تتولى مسؤوليتها.





في عام 2015 م شغلت الدكتورة هالة زايد منصب رئيس لجنة إدارة المستشفيات الطبية المتحفظ عليها وعددها 25 مستشفى تابعة لجماعة الإخوان المسلمين بعد أحداث 30 يونيو 2013م ، كما أنها أحد مؤسسى منتدى قادة الصحة في إفريقيا ومدير عام الإدارة العامة للمستشفيات بقطاع الطب العلاجى بالوزارة ورئيس الإدارة المركزية للرقابة والمتابعة ورئيس إدارة المنح والقروض بالوزارة.





كما تشغل الدكتورة هالة مصطفى السيد زايد عضو مجلس أمناء 57357 وعضو مجلس إدارة كلية طب الأزهر وكلية طب القوات المسلحة ومساعد وزير الصحة والسكان لشئون المتابعة والتقييم والرقابة، ومساعد وزير الصحة لشئون الديوان العام ورئيس المعهد القومى للتدريب بوزارة الصحة والسكان ورئيس قطاع مكتب وزير الصحة ورئيس أكاديمية 57357 للعلوم الصحية.





بدأت هالة زايد فترة توليها الوزارة بإعلان تطبيق المبادرات الرئاسية الصحية المختلفة تحت شعار (100 مليون صحة)، أعنت الوزارة عن تطبيق "مبادرة رئيس الجمهورية للمسح الشامل عن فيروس سي والأمراض غير السارية" بدءًا من أكتوبر 2018، شملت المبادرة تحليل الالتهاب الكبدي الوبائي C، وتحليل السكر، وقياس ضغط الدم، وقياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كتلة الجسم، كما تم الإعلان أن الكشف والعلاج مجاني بشكل كامل.





في مايو 2019، أعلنت زايد مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الحياة الصحية، شملت المبادرة التوعية بالغذاء الصحي وممارسة النشاط البدني، بالإضافة إلى حملة الإقلاع عن التدخين، التي انطلقت أولى فعاليتها في أغسطس 2019، من خلال تخصيص 30 عيادة للإقلاع عن التدخين منتشرة بمحافظات مصر.





في يوليو 2019، أطلقت وزارة الصحة والسكان مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لصحة المرأة والتي تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي وكافة الأمراض المتعلقة بالرحم وأورام الرحم وهشاشة العظام والصحة الإنجابية لنحو 28 مليون سيدة بجميع محافظات مصر شاملة الفحص والكشف الإكلينيكي عن المرض وتوفير العلاج بالمجان.





إدارة المنح والقروض بالوزارة.





كما تشغل الدكتورة هالة مصطفى السيد زايد عضو مجلس أمناء 57357 وعضو مجلس إدارة كلية طب الأزهر وكلية طب القوات المسلحة ومساعد وزير الصحة والسكان لشئون المتابعة والتقييم والرقابة، ومساعد وزير الصحة لشئون الديوان العام ورئيس المعهد القومى للتدريب بوزارة الصحة والسكان ورئيس قطاع مكتب وزير الصحة ورئيس أكاديمية 57357 للعلوم الصحية.





بدأت هالة زايد فترة توليها الوزارة بإعلان تطبيق المبادرات الرئاسية الصحية المختلفة تحت شعار (100 مليون صحة)، أعنت الوزارة عن تطبيق "مبادرة رئيس الجمهورية للمسح الشامل عن فيروس سي والأمراض غير السارية" بدءًا من أكتوبر 2018، شملت المبادرة تحليل الالتهاب الكبدي الوبائي C، وتحليل السكر، وقياس ضغط الدم، وقياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كتلة الجسم، كما تم الإعلان أن الكشف والعلاج مجاني بشكل كامل.





في مايو 2019، أعلنت زايد مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الحياة الصحية، شملت المبادرة التوعية بالغذاء الصحي وممارسة النشاط البدني، بالإضافة إلى حملة الإقلاع عن التدخين، التي انطلقت أولى فعاليتها في أغسطس 2019، من خلال تخصيص 30 عيادة للإقلاع عن التدخين منتشرة بمحافظات مصر.





في يوليو 2019، أطلقت وزارة الصحة والسكان مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لصحة المرأة والتي تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي وكافة الأمراض المتعلقة بالرحم وأورام الرحم وهشاشة العظام والصحة الإنجابية لنحو 28 مليون سيدة بجميع محافظات مصر شاملة الفحص والكشف الإكلينيكي عن المرض وتوفير العلاج بالمجان.



