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أخبار العالم

رئيس وزراء بريطانيا يطالب أولياء الأمور بإرسال أطفالهم للمدارس

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 04:35 ص
صدى البلد
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شريف سيد
دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أولياء الأمور إرسال أطفالهم إلى المدارس الشهر المقبل، عقب انتهاء الإجازة الصيفية، دون خوف من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19". 

وقال جونسون في بيان له وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء: "خطر الإصابة بفيروس كورونا في المدرسة ضئيل للغاية، وهو أقل ضررًا بكثير من نمو الطفل وصحته ورفاهيته إذا كان بعيدًا عن المدرسة بعد الآن".

وأضاف جونسون: "هذا هو السبب وراء ضرورة عودة أطفالنا إلى المدارس للتعلم والتواجد مع أصدقائهم". 

وتابع: "ليس هناك شئ سيؤثر على فرص عودة أولادنا إلى المدارس من جديد". 

وكانت المدارس في بريطانيا أغلقت أبوابها في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" لتفتح أبوابها في يونيو لأعداد قليلة للغاية. 

 


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