محمد صقر يكتب: ما الذي حدث في الملف الليبي ؟

مصر تمتلك القوة الرادعة والقدرات السياسية، ونعرض لكم التالى:





‏* في العصر الحديث أدرك العالم أن تكلفة الحرب المباشرةوالتصعيد العسكري باهظة للغاية فأنت تستطيع أن تبدأ الحرب لكنك في النهاية لن تملك وحدك قرار إنهائها هذا بالإضافة إلى التكلفة البشرية والاقتصادية وحتى السياسية التي تتكبدها









‏* ورغم هذه الحقيقة التي يدركها الجميع إلا أن العديد من الدول تتسابق على تطوير منظومة أسلحتها ومن بين هذه الدول مصر بكل تأكيد هذا التصميم على تطوير منظومة التسليح سببه المباشر هو تحقيق (الردع)





‏* وطوال سنوات كان يخرج علينا من يدّعون أنهم خبراء واستراتيجيين ومحللين ليستنكروا الإنفاق على صفقات التسليح زاعمين أن هناك ما هو أولى من ذلك





‏* فخلال الشهور الماضية شهد الميدان الليبي تطورات عديدة حيث انخرطت ‎تركيا بشكل أكبر بمساعدة مليشيا الوفاق في الميدان الليبي.. فكان رد الرئيس ‎السيسي واضحًا (سرت – الجُفرة) خط أحمر









‏* فخرجت أبواق تنظيم الإخوان الإرهابي تُقلل من أهمية هذا التحذير المصري بل وكعادتها تستغفل متابعيها من القطيع وتسخر من التحذير وتزعم أن الدولة المصرية لا تملك القدرات التي تمكنها من إطلاق تحذير قوي كهذا (كم مرة صوروا لك جندي مُقاتل وهو يبيع السلع الغذائية ليقولوا لك هذا جيشك؟)









‏* حتى جاء اليوم ..خطوة مبدئية تقول إن الأمور ستسير على الأغلب في السياق الذي أرادته مصر حيث لا أحد يتجاوز الخط الأحمر ..وفي الوقت نفسه يبدأ الليبيون مفاوضات سياسية لبناء الدولة الوطنية الموحدة المستقرة الآمنة لصالح الليبيين قبل أن يكون لصالح دول الجوار الليبي والإقليم





‏* إن هذا الذي تحقق لم يكن سيحدث لولا حديث مصر عن الخط الأحمر بالنسبة للحدود الغربية...والخط الأحمر ما كان سيُحدد لو أن مصر لا تمتلك القدرات اللازمة لذلك









‏* وهذه القُدرات ليست مجرد خطابات رنّانة لا تتعدى صوتها..بل تتمثل في عدة عناصر أهمها:

وجود قدرة عسكرية من شأنها تحقيق (الردع) استقرار داخلي أمني وسياسي واقتصادي يجعل لمصر كلمة مسموعة في الإقليم تستطيع أن تستدعي الأطراف الدولية الفاعلة





‏* نعم إن مصر تحقق نجاحات في الإقليم عبر امتلاك القوة ...وكذلك القدرات السياسية التي تغني عن استخدام تلك القوة..نعم إن مصر جمهورية قوية وقوتها من وعي شعبها الذي له الدور الأكبر في ميزان تلك القوة ...

حفظ الله مصر وعاش شعبها الواعي وليسخر من يسخر ..سيبكي بعد ذلك ..



