مروة عبد الفتاح تكتب: الرفيق قبل الطريق

ضاق بطحاء مكة بالمسلمين الذين ذاقوا أشد ألوان العذاب من كبار قريش وسفهائها، لم يترك هؤلاء السفهاء طريقا من طرق التنكيل إلا سلكوه آملا في رجوع هؤلاء الأبطال عن الدين الجديد الذي بدأ فجره يبزغ فوق أرض مكة .









ولقد دفع المسلمون ثمنا باهظا بعد دخولهم تحت راية الإسلام ، فها هو بلال ذاك العبد الحبشي تقوده الأقدار إلي أن يصبح عبدا تحت ألد أعداء الدعوة الإسلامية أمية بن خلف ، ثم يضيء الإسلام قلبه ولم يأبه أن يعذب وتوضع فوق جسده الهزيل حجارة مكة الملتهبة ويمنع عنه الماء ويجف ريقه ولكن لسانه لا يزال رطبا بقوله أحد أحد ، يمر به أبو بكر الصديق فيرق له قلبه ويشتريه ويعتقه حسبه لله عز وجل ، وكثير كثير من أوائل المسلمين الذين رووا بدمائهم الطاهرة رمال مكة والتى تظل شاهدة إلي قيام الساعة على تضحية هؤلاء المستضعفين.









وتمضي الليالي والأيام ويجيء الأمر الالهي بالهجرة إلي يثرب والتي عرفت بعد مقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة المنورة لأنها نورت بنبي الهدي والرحمة .









وكما يقال فإن المحن تصنع الرجال وإنما يعرف الصديق وقت الضيق . أبو بكر يعلم بأمر الهجرة فيصر علي صحبة النبي (صلي الله عليه وسلم ) ويرافقه في هذه الرحلة الشاقة والتى قد تكلفه ثمنا قد يصل إلي فقد حياته ويستجيب النبي ( صلي الله عليه وسلم ) لطلب الرفقة ، ويجهز أبو بكر راحلتين بكل ما يلزمهما من مؤونة السفر، وقبل أن يصلا إلي الغار يلحظ النبي (صلي الله عليه وسلم ) أن أبا بكر يمشي تارة أمام النبي (صلي الله عليه وسلم ) وتارة خلفه فيسأله عن ذلك فيقول : إذا كنت أمامك خشيت أن تؤتي من خلفك ، وإذا كنت خلفك خشيت أن تؤتي من أمامك . أي حب يدفعه إلي ترك ماله وعياله في مكة ليرافق النبي في رحلته إلي المدينة، فضل أبو بكر أن ينال شرف الرفقة والصحبة ويشاء الله عز وجل أن تكلل الرحلة بالنجاح وأن يصلا سالمين غانمين لأن النية صادقة والحب حقيقي، وصدق النبي (صلي الله عليه وسلم ) حين سئل عن أحب الناس إليه فقال عائشة ، فلما قيل من الرجال قال أبوها . رحم الله أبا بكر نال شرف الصحبة والمصاهرة والمعية مع الله ومع رسوله . قال تعالي

( إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ۖ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ ۗ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) (40)











