النجاة من رحم المعاناة.. أدوية الضغط تحمي من كورونا

تتناقض النتائج مع المخاوف السابقة من أن حبوب ارتفاع ضغط الدم يمكن أن تؤدي إلى تفاقم فيروس كورونا وربما ينتهي الأمر بالوفاة، ولكن إحدى الدراسات الحديثة جاءت لتثبت أمور أخرى.





فقد تعمل أدوية ضغط الدم على تقليل معدلات الوفاة من فيروس كورونا لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم، وفقًا لبحث يتعارض مع المخاوف السابقة من أن الحبوب قد تزيد من حدة المرض، بحسب ما نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.





وتم العثور على خطر الإصابة بمرض خطير أو الوفاة من فيروس كورونا المستجد، للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم يكون أقل بشكل ملحوظ إذا كانوا يتناولون مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (ACEi) أو حاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين (ARB).





فيما درس باحثون من كلية الطب في نورويتش بجامعة إيست أنجليا (UEA) تأثير تناول الأدوية الشائعة على مرضى فيروس كورونا الذين يعانون من مجموعة من الحالات المرضية.





وخلصت الدراسة إلى أن أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وهي مجموعة معروفة بأنها أكثر عرضة للإصابة بالمرض، والذين كانوا يتناولون الأدوية كانوا أقل عرضة بنسبة 0.67 مرة للحصول على نتيجة حرجة أو قاتلة من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.





وقال الباحث الرئيسي الدكتور "فاسيليوس فاسيليو": "بينما يستعد العالم لموجة ثانية محتملة من العدوى ، من المهم بشكل خاص أن نفهم تأثير هذه الأدوية على مرضى كوفيد- 19، ويقدم بحثنا أدلة قوية للتوصية باستمرار استخدام هذه الأدوية إذا كان المرضى يتناولونها بالفعل".



