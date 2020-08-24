أخبار الرياضة.. الزمالك ينفي التوقيع مع رمضان صبحي.. بيراميدز يفاوض لاعبا جديدا من الأهلي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الاثنين، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والعربية، والأوروبية، جاءت أبرزها كالتالي..
- انتشرت تقارير صحفية خلال الفترة الماضية، تؤكد دفع نادي برشلونة لـ5 ملايين يورو، في حال فوز فيليب كوتينيو
بدوري الأبطال مع بايرن ميونخ
لصالح ليفربول.
- أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة، أن نادي الزمالك اذا رغب في التعاقد مع أي لاعب فهو يستطيع أن يتعاقد معه وعنه القدرة على ذلك.
- كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن مفاوضات بيراميدز مع عمار حمدي لاعب النادي الأهلي المعار إلى نادي طلائع الجيش.
- قال الكابتن محسن ثروت، والد مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي
، إن ابنه يتعرض لهجوم عنيف.
- علق القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على خسارة فريقه بطولة دوري أبطال أوروبا.