كمال كبشة يكتب: فخامة الرئيس

اكتمل المشهد السياسي واكتملت الصورة الجميلة البهية التي ارادها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، باني مصر الحديثة سياسيا وامنيا وعمرانيا واجتماعيا واقتصاديا .









اما وقد اكتمل الجناح الثاني للسياسة في مصر والممثل في مجلس الشيوخ والذي جاء لترسيخ وتعميق التجربة السياسية المصرية ، يمكننا التوقف امام جملة من الأبعاد العميقة في فكر هذا الرئيس الإستثنائي بكل المقاييس .





فمما لا شك فيه ان عودة مجلس الشيوخ يأتي كركن اساسي وضلع مكمل للحياة السياسة في مصر ، يأتي ليكرس المؤسسية داخل الدولة المصرية عاد ليعزز المرجعية ويزيد من احترام مصر امام العالم اجمع في تعاملاتها مع كافة الملفات سواء الداخلية او الخارجية .





عاد مجلس الشيوخ بثوب جديد وصلاحيات ومهام واعباء ومسئوليات كبيرة على راس حقبة جديدة ومصيرية في تاريخ مصر الحديث سيجني ثمار هذه التغيرات جيل الشباب وسيذكر التاريخ صاحب هذه البصمة الذي يعمل بخطى متسارعة وحثيثة ويجر حمل ثقيل وتركة اثقل ، لكنها الإرادة والعزيمة التي يتسلح بها الرئيس وجنوده الأوفياء لمصر .









استحقاق سياسي مهم وكبير في مرحلة بالغة الصعوبة وتشهد تحديات على عدة جبهات سواء تحديات صحية بسبب الجائحة كورونا او تحديات امنية واستراتيجية على اكثر من محور ،او تحديات اقتصادية ، لكنه تم وبنجاح .









لذلك امام هذه المكاسب والتقدم الملموس على ارض الواقع لا يمكننا الا ان نقول بكل ثقة واقتدار اتعبت القلم والمحبرة يافخامة الرئيس ، حقا قد يعجز القلم عن مجاراة انجازاتك وبصماتك ، او مسايرة سرعة الإنجازات التي تتحقق بشكل مستمر على ارض الواقع بشكل يومي على مختلف الجبهات والأصعدة وعلى غير العادة والمألوف .



