مسئولة جديدة في الإدارة الأمريكية تغادر منصبها

أعلنت مستشارة البيت الأبيض، كيليان كونواي، مغادرة منصبها نهاية الجاري، وذلك للتركيز على شئون الأسرة.





وقالت كونواي في بيان لها: "هذا قراري بشكل كامل، سأعلن عن خططي المستقبلية فيما بعد، لكن الأن هو وقت أولادي الأحباء، ومزيد من الوقت إلى الأمومة".





فيما كتب زوج كونواي، جورج، أيضا على تويتر أنه سيترك دوره في مشروع لينكولن، وهي مجموعة من الجمهوريين المناهضين لترامب، لأسباب مماثلة.





ومن ناحية أخرى، أمر قاض بالمحكمة العليا في كاليفورنيا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدفع 44.100 دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستيفاني كليفورد، المعروفة أيضًا باسم ستورمي دانيلز، لتعويض أتعاب محاميها في المعركة القانونية التي أحاطت باتفاقية عدم الإفشاء.





وبحسب "سي إن إن"، صدر أمر القاضي يوم الاثنين ولكن نشره محامو كليفورد على الإنترنت.







