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أخبار العالم

تفاصيل انفجار خط الغاز وانقطاع الكهرباء عن سوريا.. فيديو

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 05:18 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
تعرضت العاصمة السورية دمشق، لهزة عنيفة الليلة، وذلك عقب الانفجار الذي تعرض له خط الغاز العربي، ما أسفر عن انقطاع الكهرباء في غالبية أنحاء البلاد. 

ووفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا" قال وزير النفط السوري إن الانفجار استهدف الخط الرئيسي المغذي للمنطقة الجنوبية، مرجحا أن يكون عمل إرهابي. 

ونشرت الإخبارية السورية صورا للإنفجار، ووقع في خط الغاز بين منطقة الصمير وعدرا بريف دمشق. 

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر فيديوهات وصور للإنفجار والحريق الذي نشب جراء هذا الانفجار. 

وقال بعضهم إن غالبية المناطق شهدت إنقطاع للتيار الكهربائي بشكل كامل عقب الانفجار. 
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انقطاع الكهرباء.. انفجار في الخط الرئيسي للغاز للمنطقة الجنوبية السورية

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