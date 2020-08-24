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فن

بالبنط العريض لـ حسين الجسمي تتصدر تريند تويتر

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
تصدرت أغنية "بالبنط العريض" للفنان حسين الجسمي، تريند تويتر خلال الساعات القليلة الماضية، كما كسرت حاجز الـ 11 مليون مشاهدة منذ طرحها عبر القناه الرسمية على موقع "اليوتيوب".

تقول كلمات الأغنية: "حبيبي بالبُنط العريض .. غالي واقرب م الوريد .. حالتي تتشخص جُنون .. بيقولولي انا بيك مريض .. أتاري كُل ما احب فيك ".

بدمنك وبقيت مزاج .. أتلحق بقى دي ف إيديك .. ما انت في لُقاك العلاج .. آه لقيت الطبطبه .. واقوى لو ما انتش بعيد .. ضحكتك فيها كهربا .. بابقى زي واحد جديد".

أغنية "بالبنط العريض" كلمات: أيمن بهجت قمر، وألحان: حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر: توما.

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